Ту-160М2 представляет собой коренную модернизацию базового проекта сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160.

Первый модернизированный хитрый бомбардировщик Ту-160М2 поднимется в воздух в начале нынешнего года, а не в феврале, как планировалось ранее. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в авиационной отрасли, информирует еizvestia.com.

«На начало 2018 года запланирован первый вылет ракетоносца Ту-160, построенного на Казанском авиационном заводе на основе имевшегося задела», — сказал собеседник агентства.

Впервые самолет был показан в ноябре 2017 года на заводе имени Горбунова в Казани.

Летом прошлого года военные заявляли, что намерены закупить 50 таких ракетоносцев.

Читайте: В Израиле аисты вывели из строя военный самолет за 110 миллионов долларов

Ту-160М2 представляет собой коренную модернизацию базового проекта сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160. Основное отличие касается комплекса бортового радиоэлектронного оборудования: доля новых комплектующих достигает 60 процентов. Также на самолете появятся новые авиационные средства поражения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира