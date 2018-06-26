Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о подготовке законопроекта, который предусматривает снятие ограничения на приватизацию государственных оборонных предприятий в Украине. Об этом он сообщил во время брифинга.

"Мы проводим активную работу и с Кабинетом министров, и с Верховной Радой, в частности, с профильным комитетом, чтобы на законодательном уровне снять любые ограничения по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестированию, в том числе привлечению зарубежных инвестиций в эти предприятия, что на сегодняшний день жестко ограничивает украинское законодательство", - рассказал Турчинов.

Вместе с тем он отметил, что президент Петр Порошенко подписал приказ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, касающееся либерализации внешнеэкономической деятельности украинских компаний оборонно-промышленного комплекса.

"Указ разрушает многолетнюю монополию государственных спецэкспортеров. И в соответствии с решением СНБО, украинские производители оборонной продукции, вооружения, военной техники имеют право без каких-либо посредников экспортировать продукцию собственного производства", - пояснил секретарь СНБО.

Как сообщал svodka.net ранее, заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов сообщил, что первым объектом большой приватизации станет Одесский припортовый завод .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира