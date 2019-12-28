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Кабмин представил Раде закон о труде
28.12.2019 20:11
Кабмин внес на рассмотрение ВРУ законопроект о труде
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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