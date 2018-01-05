В полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в австралийском городе Брисбен, первая ракетка Украины Элина Свитолина победила четвертую ракетку мира, представительницу Чехии Каролину Плишкову. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Свитолина и Плишкова состязаются за путевку в конец турнира уже второй год подряд. В прошлом году сильнее оказалась спортсменка из Чехии. Это стало восьмым противостоянием теннисисток, в предыдущих семи два раза побеждала украинка, а пять раз - чешка.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в ночь на понедельник, 1 января, первая "ракетка" Украины и шестой номер мировой классификации Элина Свитолина преодолела стартовый барьер на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Брисбене (Австралия) с призовым фондом 894,7 тысяч долларов.

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