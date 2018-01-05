В матче за главный трофей Brisbane International Свитолина поспорит с 88-й ракеткой мира Александрой Саснович из Беларуси

Второй год подряд Свитолина и чешка Плишкова встретились в полуфинале турнира в Брисбене. В сезоне 2017 года победа осталась за представительницей Чехии, следовательно сегодня нашей теннисистке удалось взять реванш, сообщает btu.org.ua .

Каролина сделала два брейка на старте матча (4-0), но следующие четыре гейма пошли в актив Элины. Выполнив в концовке партии еще один брейк, Свитолина завершила сет в свою пользу. Во второй партии со счетом 5-2 уже лидировала Свитолина, однако тоже свое преимущество не удержала. На двойной ошибке чешки Элина получает возможность в третий раз подать на победу и на этот раз оформляет путевку в конец.

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В матче за главный трофей Brisbane International Свитолина поспорит с 88-й ракеткой мира Александрой Саснович из Беларуси, которая будет бороться за свой дебютный титул в WTA-туре. Выступление в Брисбене белоруска начала с квалификационного этапа.

Независимо от результатов завтрашнего матча Элина Свитолина поднимется на четвертую строчку в рейтинге WTA.