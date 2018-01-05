|Свитолина вышла в финал на дебютном турнире сезона
|05.01.2018 16:27
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В матче за главный трофей Brisbane International Свитолина поспорит с 88-й ракеткой мира Александрой Саснович из БеларусиУкраинская теннисистка Элина Свитолина на дебютном турнире в этом сезоне сумела пробиться в конец.
Елина Свитолина. Фото: EPA/UPG
Второй год подряд Свитолина и чешка Плишкова встретились в полуфинале турнира в Брисбене. В сезоне 2017 года победа осталась за представительницей Чехии, следовательно сегодня нашей теннисистке удалось взять реванш, сообщает btu.org.ua.
Каролина сделала два брейка на старте матча (4-0), но следующие четыре гейма пошли в актив Элины. Выполнив в концовке партии еще один брейк, Свитолина завершила сет в свою пользу. Во второй партии со счетом 5-2 уже лидировала Свитолина, однако тоже свое преимущество не удержала. На двойной ошибке чешки Элина получает возможность в третий раз подать на победу и на этот раз оформляет путевку в конец.
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В матче за главный трофей Brisbane International Свитолина поспорит с 88-й ракеткой мира Александрой Саснович из Беларуси, которая будет бороться за свой дебютный титул в WTA-туре. Выступление в Брисбене белоруска начала с квалификационного этапа.
Независимо от результатов завтрашнего матча Элина Свитолина поднимется на четвертую строчку в рейтинге WTA.
Напомним, что первая ракетка мира Элина Свитолина досрочно вышла в полуфинал турнира серии WTA Premier в австралийском Брисбене благодаря отказу Йоханны Конти.