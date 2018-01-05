В Италии, 21 июня, начнется суд над мэром Рима Вирджинией Раджи по обвинению в лжесвидетельстве во время осуществления назначений в мэрии. Об этом сообщает агентство Ansa, передает .

Так, отмечено, что суд над Раджи будет происходить из-за назначения главой Департамента туризма мэрии Рафаэле Марри, которого в конце 2016 года обвиняли в коррупции. Марри считался правой рукой Раджи. После его назначения и утверждения ему зарплаты в размере 20 тысяч евро, антикоррупционная прокуратура начала расследование в отношении Раджи.

Сама Раджи убеждена, что суд снимет с нее все обвинения.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Молдовы третий раз отстранил президента страны Игоря Додона от должности.

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