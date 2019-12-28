Об этом сообщает Государственная служба статистики.

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в ноябре 2019 года составила 10679 грн, что в 2,6 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн). По сравнению с октябрем размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 0,4%, а за последние 12 месяцев (относительно ноября 2018 года) увеличился на 16,6%", - говорится в сообщении.

Наибольшая номинальная зарплата за прошлый месяц была у работников в сфере финансовой и страховой деятельности - в среднем 19 221 грн (на 16,6% больше, чем за ноябрь 2018 года). На втором месте по этому показателю отрасль информации и телекоммуникаций (17996 грн, на 18,6% больше), на третьем - сфера государственного управления и обороны, обязательного социального страхования (15579 грн, на 15,9% больше).

Наименьшие средние номинальные зарплаты за ноябрь 2019 года были в сферах временного размещения и организации питания (6790 грн, на 14,9% больше, чем за ноябрь 2018 года), охраны здоровья и предоставления социальной помощи (7019 грн, на 17,0% больше), образования (8087 грн, на 16,6% больше).

Как сообщалось, по данным Госстата, средняя номинальная зарплата за ноябрь 2018 года составила по Украине 9161 грн, что на 22,5% больше, чем за сентябрь 2017 года.

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