Зеленский подписал закон об акцизном налоге на спирт и топливо - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский подписал закон об акцизном налоге на спирт и топливо
28.12.2019 21:05
Зеленский одобрил закон об акцизном налоге
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
налоге
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