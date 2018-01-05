Украина вернулась к масштабам семилетней давности в области незаконного насилия, применяемого сотрудниками правоохранительных органов. Об этом говорится в отчете Харьковского института социальных исследований. 43,5% опрошенных считают, что сотрудники полиции являются безнаказанными Фото: Сергей Бобок / Gordonua.com В рамках мониторинга за 2017 год авторы исследования опросили 3 тыс. человек в 10 областях Украины. 59 респондентов из числа опрошенных заявили, что стали жертвами насилия со стороны полиции."Мы традиционно оценили количество людей, которые лично стали жертвами незаконного насилия со стороны работников полиции в течение 2017 года. В оценке периода 2004–2009 годов нами было выявлено 105 таких случаев (3,5%); в 2010 году – 34 случая (2,1%); в 2011 году 78 случаев (2,6%); в 2015-м – 24 случая (1,3%), а в 2017-м – 59 случаев (2,0%)", – сказано в исследовании.В то же время отмечается, что настоящий масштаб насилия в полиции все еще остается скрытым от официальной статистики."Оценочное количество людей, которые в течение последних 12 месяцев стали жертвами умышленного причинения работниками полиции избиений, страданий или пыток, выросло с 409 тыс. 80 человек в 2015 году до 641 тыс. 326 человек в 2017 году. Оценочное количество тех, кто становились жертвами пыток, также выросла с 62 тыс. 935 человек в 2015 году и составило около 96 тыс. человек в 2017 году. Государство получило обратные тенденции после определенных положительных сдвигов 2014 года, когда количество жертв пыток и жестокого обращения со стороны милиции уменьшалось. Фактически мы вернулись к масштабам насилия семилетней давности", – сказано в исследовании.В качестве ключевых факторов, которые влияют на применение насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, опрошенные назвали безнаказанность сотрудников полиции (43,5%), плохой подбор кадров, вследствие чего в полицию попадают люди с садистскими наклонностями (34,7%) и низкий профессиональный и культурный уровень сотрудников полиции (30,5%).Согласно исследованию, почти каждый четвертый украинец (24,4%) так или иначе допускает возможность применения полицией незаконного насилия или пыток. Три четверти опрошенных (75,6%) не признают насилия в полиции ни при каких обстоятельствах.Новая полиция в Украине работает с 4 июля 2015 года. Помимо обычных патрулей, в некоторых городах работают речная полиция, велопатрули и группы быстрого реагирования. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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