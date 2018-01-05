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Число жертв насилия со стороны полиции в Украине за последние два года увеличилось – исследование
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05.01.2018 16:30
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Украина вернулась к масштабам семилетней давности в области
незаконного насилия, применяемого сотрудниками правоохранительных
органов. Об этом говорится в отчете Харьковского института
социальных исследований. 43,5% опрошенных считают, что сотрудники
полиции являются безнаказанными Фото: Сергей Бобок / Gordonua.com В
рамках мониторинга за 2017 год авторы исследования опросили 3 тыс.
человек в 10 областях Украины. 59 респондентов из числа опрошенных
заявили, что стали жертвами насилия со стороны полиции."Мы
традиционно оценили количество людей, которые лично стали жертвами
незаконного насилия со стороны работников полиции в течение 2017
года. В оценке периода 2004–2009 годов нами было выявлено 105 таких
случаев (3,5%); в 2010 году – 34 случая (2,1%); в 2011 году 78
случаев (2,6%); в 2015-м – 24 случая (1,3%), а в 2017-м –
59 случаев (2,0%)", – сказано в исследовании.В то же время
отмечается, что настоящий масштаб насилия в полиции все еще
остается скрытым от официальной статистики."Оценочное количество
людей, которые в течение последних 12 месяцев стали жертвами
умышленного причинения работниками полиции избиений, страданий или
пыток, выросло с 409 тыс. 80 человек в 2015 году до 641 тыс. 326
человек в 2017 году. Оценочное количество тех, кто становились
жертвами пыток, также выросла с 62 тыс. 935 человек в 2015 году и
составило около 96 тыс. человек в 2017 году. Государство получило
обратные тенденции после определенных положительных сдвигов 2014
года, когда количество жертв пыток и жестокого обращения со стороны
милиции уменьшалось. Фактически мы вернулись к масштабам насилия
семилетней давности", – сказано в исследовании.В качестве
ключевых факторов, которые влияют на применение насилия со стороны
сотрудников правоохранительных органов, опрошенные назвали
безнаказанность сотрудников полиции (43,5%), плохой подбор кадров,
вследствие чего в полицию попадают люди с садистскими наклонностями
(34,7%) и низкий профессиональный и культурный уровень сотрудников
полиции (30,5%).Согласно исследованию, почти каждый четвертый
украинец (24,4%) так или иначе допускает возможность применения
полицией незаконного насилия или пыток. Три четверти опрошенных
(75,6%) не признают насилия в полиции ни при каких
обстоятельствах.Новая полиция в Украине работает с 4 июля 2015
года. Помимо обычных патрулей, в некоторых городах
работают речная полиция, велопатрули и группы
быстрого реагирования.
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