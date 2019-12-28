Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, 31 декабря и 1 января запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и части улицы Владимирской. Однако при этом Крещатик будет открыт для движения транспорта в выходные и праздничные дни.

В новогоднюю ночь столичный метрополитен будет работать на три часа дольше. Кроме этого, организуют перевозки людей маршрутами, которые проходят возле станций метро, после прохождения последних пар поездов метрополитена.

Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 января фуникулер будет работать круглосуточно, а на время празднований ряд маршрутов общественного транспорта будет изменен.

Как сообщается, до 05:00 1 января в режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет организовано с изменениями:

Также 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков обеспечат ограничения (закрытии) на вход для пассажиров станцию метро "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

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