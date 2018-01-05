Ситуация выгодна президенту Украины Петру Порошенко, и изменить положение вещей может только давление Запада.

Отсутствие назначений глав ряда важных государственных институтов в Украине, таких как Национальный банк и Центральная избирательная комиссия (сейчас ими заведуют исполняющие обязанности), воспринимается Западом как попытки Киева имитировать процесс реформ, информирует еizvestia.com.

Об этом в комментарии «Апострофу» заявил политолог Андрей Золотарев.

«Проблема с ЦИК решится в первом полугодии 2018-го, как и с НБУ. Этот недостаток политической ответственности, когда ключевые должности идут с приставкой и.о., является прямым следствием недееспособности коалиции. И для западных партнеров это показатель того, что их водят за нос разговорами о реформах, следовательно наряду с антикоррупционной деятельностью, созданием антикоррупционного суда Запад будет довольно жестко требовать, чтобы на ключевых должностях — таких как главы НБУ, ЦИК — все-таки появились те лица, которые будут возглавлять эти структуры в 2018-2019 годах», — считает Золотарев.

В свою очередь, политический знаток Петр Олещук говорит, что данная ситуация выгодна президенту Украины Петру Порошенко, и изменить положение вещей может только давление Запада.

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«Данная ситуация устраивает первых лиц государства, ситуация кадровой неопределенности позволяет регулировать некоторые сферы общественной жизни в ручном режиме, а управление в ручном режиме — это стиль политического управления президента Порошенко. Поэтому я не думаю, что он охотно от этого откажется без каких-то очень серьезных внешних предпосылок и внешнего давления», — сказал Олещук.

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