|Во время обмена военнопленными журналистов не будет
|28.12.2019 21:17
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Представителям прессы отказали в аккредитации на обмен пленными. Фото и видео предоставит аппарат президента.(function() })();
Журналистам запретили присутствовать во время обмена пленными, который пройдет в воскресенье, 29 декабря, сообщил спикер штаба ООС Виталий Саранцев.
«Работа прессы на этом мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем – даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решения принимают не в штабе ООС», – заявил Саранцев.
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