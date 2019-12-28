Юрий Бутусов, журналист

Что будет означать выдача в РФ бойцов "черной роты" "Беркута"?

1. За расстрел Небесной сотни и за бойню на Майдане не будет отвечать ни один исполнитель. Потому что эти бойцы - единственная ниточка к исполнителям, которая установлена и во многом доказана, найдено и идентифицировано их оружие, есть факты, которые позволяют уверенно говорить о причастности. Теперь это надолго будет предмет для манипуляций.

2. Ответственность за массовые убийства на Майдане берет на себя Россия. И медаль Минобороны РФ за присоединение Крыма с датой от 20 февраля давалась и за убийства украинцев на Майдане. Да, морально и политически Россия подписывает признание.

3. Но никого не накажут, потому что Россия способна брать заложников, и освобождать в Украине кого считает нужным.

4. "Беркута" не воевали против государства - они воевали против народа. Выдавать их в РФ согласно Минским соглашениям - странно.

5. Убийства на Майдане являются самым резонансным преступлением, потому что именно в результате трагедии и революции был свергнут режим Януковича. Это дело - о легитимности власти в Украине, о законности только. Именно следовательно расследование всячески пытается дискредитировать российская пропаганда и СМИ.

6. Только благодаря справедливому суду можно раз и навсегда законно показать, что люди вели огонь на Майдане законно, а "Беркут" и ВВ закон нарушали. Это дело - о праве на восстание, о том, что по Конституции носитель власти - это народ. И приговор "Беркуту" означал бы, что страна сделала правильные выводы из прошедшей трагедии. Был бы создан важный прецедент наказания за исполнение преступных приказов.

7. Только в суде можно добиться признаний соучастников расстрелов, и не исключено, что после приговора "Беркута" заговорят более откровенно.

8. Выдавать убийц из "Беркут" для Украины было бы логично после приговора суда. Я уважаю позицию президента Владимира Зеленского - он готов сделать максимум, и хочет освободить даже больше, чем говорил Путин в Париже, готов обменять кого угодно, чтобы вытянуть еще больше наших из российских застенков. Но в случае "Беркута" важен контекст - ведь это не касается войны между РФ и Украиной - это вопрос законности и справедливости в нашем государстве. В случае приговора, вероятно, мы бы узнали и новую информацию. Мы бы определили степень ответственности. Это то, в чем мы обязаны разобраться сами, сделать выводы, которые устоят в суде.

9. В дальнейшей войне с РФ судебные приговоры по "беркуту", вероятно, позволили бы нам бить Россию в судах за укрывательство преступников, Украина подала иски на огромные суммы против РФ за набег и нанесение ущерба. Это нельзя сбрасывать - ведь война продолжается, и Россия не прекратит еще много-много лет использовать все рычаги для давления на Украину.

Израиль поменял одного своего солдата на тысячу террористов - но главное отличие от дел Майдана - по всем этим террористам были судебные приговоры. Что должен сделать президент Владимир Зеленский после выдачи в РФ "Беркута" без вынесения приговора суда по Майдану?

1. Если РФ требует выдачи "Беркута" в обмен на военнопленных, значит "Беркут" на Майдане воевал на стороне РФ. Выдача до завершения суда стрелков из "Беркута" в РФ до вынесения приговора по сути означает признание их вины, и признание участия Российской федерации в организации массовых убийств. Украине следует официально обвинить Россию в организации бойни на Майдане.

2. Граждане Украины, которые стреляли по "Беркуту" и внутренним войскам должны быть представлены Владимиром Зеленским к званию Героев Украины за уничтожение пособников российских спецслужб, и за защиту Украины от пророссийского государственного переворота. Все ликвидаторы "Беркута" на Майдане должны получить статус участников боевых действий. Следствие должно принести извинения Дмитрию Липовому, который предоставил свой карабин для стрельбы по "Беркуту", и снять все претензии, вернуть оружие, Дмитрий также достоин государственной награды. И по-настоящему так и есть.

3. Дело Януковича становится диверсионной операцией российских спецслужб. А значит все ближайшие сотрудники Януковича, которые вместе с ним участвовали в подавлении Майдана, становятся участниками государственного переворота, и все они также подлежат задержанию и становятся обменным фондом для выдачи в РФ в обмен на украинских заложников. Дело о преступлениях на Майдане должно завершиться установлением меры причастности всех чиновников Януковича к российской диверсии.

4. Украина должна немедленно объявить в международный розыск выданных ею же стрелков из "Беркута" - но уже по делу о терроризме российских спецслужб на Майдане.

5. Все потерпевшие на Майдане должны получить поддержку государства и подать гражданские иски к РФ за причиненный убыток, вплоть до ареста любого российского имущества на территории Украины. Такие же иски к РФ должны быть массово поданы в Европейский суд по правам человека.

Сергей Марченко, предприниматель, блогер

Беркутовцев, расстрелявших Майдан, отдают России. В суде безобразная сцена с прокурорами, подыгрывающими защите беркутни. Закревская говорит, новых прокуроров прислал лично Рябошапка. За одну из самых страшных трагедий нашей страны, когда в центре Киева защитники Януковича расстреливали Майдан боевыми патронами, не сядет никто.

Зеленский может сколько угодно возлагать цветы погибшим на Институтской в белой рубашке и с трагическими щами. Но, похоже, дело Майдана похоронено. И это те дела власти, которое перечеркивает все ее красивые слова о памяти и почтению к жертвам режима Януковича.

Гуманно ли не отдавать беркутню, если в их тюрьмах сидят наши пленные? Не знаю. Знаю только, что попадись сейчас в руки правосудия Янукович, Путин схватит где-то в Крыму или Донецке еще одного Сенцова, раскрутит через Медузу и Эхо Москвы как узника совести, а через полгода поменяет на Януковича. В итоге, вся сволота, приведшая к большой крови, спокойно сидит под Ростовом и в ус не дует. Вся, до мельчайших исполнителей.

А вы и дальше требуйте справедливого суда по делу Майдана. Суд будет. Пашинскому, Рифмастеру, Звиробий. Они, правда, на Майдане были на нашей стороне. Но не Портнова же садить, в самом деле?

Дмитрий Литвин, журналист

Очень раздражает этот спор – отправлять или не отправлять на обмен беркутовцев и террористов. Это, по сути, очередной спор о том, что должно быть выше в иерархии ценностей общества – моральная сатисфакция или свобода конкретных живых людей?

Те, кто говорит, что беркутовцев и террористов никак нельзя отправлять на обмен, – действительно, требуют, чтобы моральная сатисфакция была выше в иерархии ценностей, чем конкретные живые люди. Те, кто готов отправить этих негодяев на обмен уже сейчас, ставят жизнь конкретных людей выше, чем абстрактные моральные соображения.

Да, путинская Россия требует гадость – отдать убийц за освобождение пленных. Ну так и что тут неожиданного? Любые террористы требуют именно это, когда им удаётся захватить в плен граждан цивилизованного государства. Ещё при предыдущем президенте, когда россиянами заявлялась такая позиция, что типа отдайте на обмен уголовников, не связанных с войной напрямую, – я часто спрашивал у наших переговорщиков, что их останавливает? Почему нельзя отдать пусть и таких негодяев, если в обмен на это можно освободить наших же живых людей, которые сидят в плену уже годы? Ещё раз: годы! Только подумайте об этом. Годы. В плену. На оккупированной территории. Часто даже без связи с родственниками. Что может быть хуже?

В ответ от переговорщиков и от некоторых их руководителей были примерно одинаковые истории из области морального. Типа как же это мы освободим уголовников и типа причём тут вообще они к войне. Но если подумать: а какая разница? Цивилизованное государство всегда должно бороться за своих живых граждан. Что-то из области морали не должно быть выше, чем конкретная жизнь. Понятно, что две стороны в этом споре никогда не договорятся. Но вообще это важная развилка – если выбирать моральную сатисфакцию, а не конкретных живых людей, то в конечном счёте это закончится обществом, которое вообще не будет ценить свободу частного человека, а будет ценить какую-то сверх-идею, причём как раз в убыток свободе частного человека.

В продолжение мрачного спора про возможный обмен и освобождение пленных. Характерная цитата: "Мне как любому нормальному живому человеку немыслим выбор между правдой об убийствах на Институтской и ребятами, которые почти 5 лет, после Иловайска и Дебальцева сидят в подвалах ДНР. Кто-то – ни разу еще не видев своих младших детей. Такого выбора просто никогда не должно было быть. Мы должны услышать решение суда, а потом решать, кто куда может ехать".

То есть сначала человек пишет, что для него якобы немыслим выбор между правдой и ребятами. А уже через два предложения выясняется, что выбор очень даже мыслим. Некое лицемерие. И человек выбор легко сделал, заявляя, что мы должны услышать решение суда, а потом уже решать что-то по обмену.

И это очень важно.

Что бы сейчас ни говорили, может быть только два варианта – либо в приоритет ставится мораль, и тогда это означает, что обмен невозможен, как это и было несколько лет, когда наша сторона отказывалась отправлять на обмен уголовников, не связанных с войной напрямую, и конкретные живые люди ещё останутся в плену; либо в приоритет ставятся конкретные живые люди, и тогда это означает, что обмен возможен, но результатом будет ситуация моральной неоднозначности, даже морального обвала, когда те, для кого мораль в приоритете, окажутся в большом эмоциональном кризисе. Уже видно, что люди-второго-варианта сами накручивают себя, ещё раз и ещё раз возвращаются к травме, пережитой в самые тяжёлые дни на Майдане, подпитывая соответствующие эмоции. И никакого согласия между этими вариантами быть не может.

Это ещё одна неотменяемая линия разделения в нашем обществе на всё время жизни нынешних поколений.

Алена Яхно, журналист

То, что сейчас по всей стране отпускают беркутовцев, убийц и террористов, — это не новость. Это ее отголоски. Новость случилось весной. А это уже круги на воде.

Зеленский выполняет общественный требование тех, кто не был на Майдане и его не поддерживал. Таких же обывателей, как и он. Им оно не болит. Какой требование на справедливость? Какое справедливое наказание? Им не до этого. Надо ещё зелёный горошек для оливье купить и селедку пожирнее для шубы.

Сергій Іванов, журналіст

Щодо видачі «Беркутів», які розстрілювали Майдан, та іншого мотлоху, який вимагає Путін для обміну. Моя позиція відома та послідовна: своїх потрібно забирати з полону в будь-яку ціну. Ми, власне, цим і відрізняємось від росії - для нас люди мають значення, вони важливі.

АЛЕ.

По кожному зі злочинців має бути постановлений обвинувальний вирок, бажано довічне ув‘язнення. Це питання юридичного статусу цих істот та сприйняття цього обміну в світі. Якщо вони отримають покарання, то Путін на обміні отримає не просто «беркутів», а злочинців, які вбивали власний народ під керівництвом російських кураторів, і цей факт є визнаним судом. Це дуже важливий аспект, якого потрібно дотриматися. Судовий турборежим - це бумеранг. Може повернутися.

Юрий Романенко, политолог

Мертві бджоли не гудуть. Рябошапка обговорив з Венедіктовою перехід до ДБР слідчих у "справах Майдану". Это реально комично читать на фоне того, что беркутовцев отдают России. Зачем делать видимость следствия по Майдану в видимости государства. Ведь именно отсутствие традиции наказания на злодеяния превратило Украину в failed state. Зеленский продолжает эту линию. Потому концовка этого недогосударства уже очевидна. Вопрос только в сроках и числе человеческих жертв. Смысла перениматься его будущим нет больше никакого. Потому мой совет - не тратьте свое личное время на то, чтобы сохранить эту прогнившую тень УССР. Чем быстрее она рухнет, тем больше шансов, что выкристаллизируется что-то новое. И, конечно же, отдавать свои жизни и время за этого мутанта не стоит. Мы и так их потратили более чем довольно. Мертві бджоли не гудуть. В морг, значит, в морг.

Іван Оберемко, блогер, громадский активіст

Я б обговорив обмін вбивць Небесної сотні, якщоб був хоч трохи впевнений в тому, що наша правоохоронна система більше не збирається нас вбивати. Але де взяти цю впевненість? Беркутів, по яких є прямі докази і купа іншої доказухи просто витягають з-під вироку. Вироку по 40+ вбивствах.

У цей же час. Замовники вбивства Гандзюк досі не за ґратами, а правоохоронці які покривали виконавців і організаторів (всі відомі та викриті, є в матеріалах справи) не отримали навіть догани (деякі отримали підвищення у званні).

У цей же час у в‘язниці сидить пан музикант Антоненко по підозрі у підриві Шеремета, сама підозра ґрунтується (як виявилось) на купі відвертої брехні і лише одній експертизі, в якій написано, що це суб‘єктивна думка експерта (в наукових роботах самого експерта десятки разів зазначено, що така експертиза не може бути прямим доказом в суді і методика недосконала).

Яким чином і кому саме ми маємо вірити, що мусора (тепер вже Авакова) не будуть стріляти в протестувальників? Чи це і є мета, сказати вголос, що будуть?

І наостанок, Володимир Зеленський, а ви питали в Авакова, чому до цього моменту купа звільнених з-під варти беркутів-вбивць втікли через кордон до Росії, а наш кордон за дивним збігом обставин підпорядкований безпосередньо Арсену Авакову і є його прямою відповідальністю? А спитайте, це ж не складно, пан міністр же просто зараз сидить у вас на колінах та загадує новорічні бажання. Чи вже ви в нього?

Святослав Стеценко, громадський діяч

Що важливіше: врятувати своїх чи покарати ворогів? Відповідь на це питання є однією з цивілізаційних меж.

Московський вибір "нє забудім нє прастім", "бєй сваіх штоб чужиє баялісь".

Вибір вільних людей - врятувати своїх, якщо це можливо. Врятувати своїх ціною негідників і злочинців. Обміняти на вбивць і терористів. Це шляхетно. Щоб кожен знав - і його рятуватимуть, не кинуть напризволяще, не перетворять на непотріб.

На жаль багато в Україні людей цивілізаційно споріднених з Москвою.

Юрий Касьянов, блогер

У только в этой жизни есть своя цена. Если мы хотим забрать своих людей из плена, то должны заплатить за их свободу свободой убийц, предателей, подонков. Если мы хотим прекращения войны, нам придётся поступиться своей свободой и независимостью. Если мы хотим жить в тёплой тени доброго царя, который о нас заботится - мы обречены каждый раз разочаровываться в своём выборе, потому что добрых царей нет. Если мы хотим быть накормленными и живыми, то платить за это надо своей честью и своим достоинством. Но это проблема только тех, у кого они есть.

Юрий Николов, журналист

Я против переговоров с террористами. Сегодня ты отбираешь у одних своих граждан право на наказание убийц их родственников, чтобы другие твои граждане получили своих родственников. Типа ты весь такой позитивный и либидальный, мол, кто старое помянет, тому ж еще дальше жить. Опять же обвисший рейтинг может опять трошки подняться.

Но нет. Стратегически ты просыраешь кругом.

Путин видит, что из тебя можно веревки вить, если и дальше брать твоих заложников, да манить дешевым газом. А свои видят, что ради торгов с террористами ты просто срешь на останки украинского правосудия и убеждаешь всех, что «новая» Генпрокуратура готова потеть в ручном режиме куда скажут, а значит Украине в перспективе светит только «вовче кривосуддя», но никак не цивилизация.

В итоге ты и внешний периметр проигрываешь, и еще больше деморализуешь своих. Только и того, что в результате у тебя только давление растет, а твои друзья на глазах фалломорфируют в шоблу тех самых «гладковских», «кононенков» и «грановских». И теперь только остается ждать новых прайсов от всяких ДАБИшников да ВРПшников.

Евгений Якунов, журналист

Этот обмен может стать бесконечным. Вечным конвейером встречных колонн "обменного фонда". Отягощенным сознанием, что какое бы чудовищное преступление не совершил осужденный у нас пришелец " с той стороны", всегда найдется наш человек, на которого его нужно будет обменять.

И это будет ломать и в конце концов сломает веру в неотвратимость наказания, потому что наказанные его будут избегать.

И веру в справедливость - потому что наши добровольцы за убийства будут сидеть, а " чужие" убийцы получат ожидаемую свободу.

И значит, им нечего будет бояться. И каждая попытка теракта на нашей территории покажется не более рискованной, чем щекочущий нервы экстремальный туризм.

И мы почувствуем беззащитность, потому что любого на прилегающей к фронту территории враг может выкрасть для пополнения того самого "обменного фонда". И он может вырасти до тысяч и десятков тысяч человек.

И будут расти и множится официальные и неофициальные структуры, занимающиеся захватом и пленением "крупного зверя",переговорами и торгами (чтобы обмен соответствовал рангу удерживаемых), перевозкой и доставкой.

И дальше все будет только усугубляться до тех пор, пока не кончится война, а она будет длиться долго.

И в конце-концов щемящая весть от каждого такого обмена, сменится ощущением безысходности - от невозможности остановить этот конвейер.

И останется в конце-концов один выход: не сейчас, но когда-нибудь, через месяцы или годы - подвести под всем этим черту.

Объявить на уровне государства: больше ни одного вражеского преступника менять не будем, на их руках кровь и они должны сидеть.

А значит, те из наших, кто сдался в плен или попал в него раненным, кто оставался верен Украине в оккупированных городах и селах и кто просто поехал в Россию в гости и был взят ни за что, они должны будут знать: освобождения больше не будет. Пока не кончится война.

И как с этой истиной можно будет смириться?

Но это будет когда-нибудь потом. А сейчас, я жду, как и все в Украине, когда он, наконец, состоится этот долгожданный обмен. И наши снова будут с нами...

Роман Шрайк, блогер

я спокойно комменитировал нормандскую встречу, главный итог которой, на мой взгляд, в том, что особой херни прям щас не произошло. правда, делал оговорку, что нам неизвестны возможные неофициальные договоренности. как оказалось, они есть.

и сейчас в разных городах украины (киев, харьков, одесса) отпускают убийц и террористов. в киеве готовят к обмену беркутов из "черной роты", обвиняемых в расстреле небесной сотни. организован фаст-суд в лучших традициях.

путин забирает "своих". не удивляет, что беркута "свои" для путина. не удивляет, что зеленскому плевать на убийства активистов. его больше волнуют убийства беркутов:

"Президент Владимир Зеленский на встрече с начальником Управления спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком говорил, что считает расследование дел Майдана необъективным, так как, по его мнению, не расследуются убийства правоохранителей." (Лига)

зеленский не был на майдане, не поддерживал майдан (тот, кто поддерживал, про эбонитовые палочки не шутит). че тут удивляться.

но я хочу обрисовать краткие перспективы для людей, попавших во власть, которые на майдане были. и у которых воспоминания о расстреле небесной сотни до сих пор вызывают слезы на глазах.

смотрите. заочное осуждение беркутов, сбежавших в россию, невозможно. невозможно будет осудить и тех, кого обменяют сейчас. это значит, что никто из расстреливавших майдановцев не только не сядет, но даже не получит причитающийся приговор.

это пиздец. но возможен пиздец еще больший.

я не знаю, кто там подозревается в убийствах "правоохранителей", но, судя по последним событиям, нисколько не удивлюсь, если кого-то таки посадят. и в итоге беркута будут на свободе (если так можно назвать бытие в рф), а майдановцы будут сидеть.

как вам такая, блядь, перспектива?

Юрий Богданов, блогер

Сложность дилеммы обмена людей на беркутов - очевидна. Точнее, дилемма бы была, если бы вокруг отпуска беркутов на свободу не происходил дикий треш, произвол и слив дел Майдана.

Прежде чем это писать, я поговорил с адвокатами потерпевших (потерпевшие, если что, родственники погибших в Революцию героев Небесной Сотни). Так вот, происходит натуральная х@йня. По другому не скажешь.

По пунктам.

1. Рябошапка в ручном режиме меняет прокуроров, на тех, которые дела не знают. И которые получают указания уничтожать позицию прокуроров, которые дело знают. То есть ради политики ломают единственное полностью расследованное дело с полной доказательной базой.

2. Далее. В целях сделать правильную апелляцию, совершают фактическую фальсификацию при распределении судей.

3. Хотите отпускать - отпускайте. Но для начала дайте слово потерпевшим. Прокуроры делают все, чтобы не дать официального слова потерпевшим, чтобы их слова не попадали в протоколы заседаний.

4. Более того. Потерпевших даже никто не удосужился пригласить на это заседание. Чтобы не портили картинку? Какие же вы п@доры.

5. На это все накладывается полный беспредел по отпусканию обвиняемых в УБИЙСТВАХ в Харькове и Одессе.

6. Фактически зачатки правового государства уничтожаются в угоду мнимой политической целесообразности.

7. И ладно бы их просто отпустили или помиловали. Так нет. Через колено ломается работа следователей, адвокатов, через колено ломаются души потерпевших, которые потеряли родных.

8. “А тебе не жалко тех, кто ждет обмена?”. Жалко. Именно следовательно я не против самого обмена. Я против того, чтобы его делали по такому беспределу и ломая дела по Майдану.

9. Если вы хотите политическое решение, то есть идеальное политическое решение: осудите подозреваемых. И помилуйте. И обменяйте после этого.

10. И именно то, что этим обменом ломают дела по Майдану в очередной раз подчеркивает, что генеральный прокурор Рябошапка - кореш Портнова. Во что я не хотел верить, но он сам себя изобличил.

Офис Президента и ГПУ, вы творите с этим судом и обменом редкую паскудную херню. В угоду Путину и его внутренним друзьям типа Портнова создаете шоу. Молодцы.

Євген Магда, політолог

Як відомо, капітуляцію здійснюють завжди виключно з гуманною метою, щоб більше жертв не було...

Офіс президента України, офіційно

Звільнення незаконно утримуваних українців може відбутися у неділю, 29 грудня, проте досі не завершена процедура верифікації списків, повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Обмін повинен бути завтра. Ми чекаємо на це. Поки що не повністю завершена верифікація всіх людей», – сказав Глава держави під час спілкування зі ЗМІ в Івано-Франківській області.







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