|Всім би такого свекра: Дуейн Джонсон подарував невістці дорогу машину на Різдво
|28.12.2019 21:25
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На Різдво своїй невістці Аї Елан Хашіан він подарував джип Chevrolet Tahoe. Ая настільки зраділа, що навіть заплакала, а актор сказав:
«Ти найкраща невістка в світі».
Актор опублікував в Instagram відео привітання і написав:
«Цей різдвяний сюрприз вдався. Щасливого Різдва моїй невістці. Спасибі @aja_elan за те, що вона любляча, розуміюча і просто крута людина. Насолоджуйся поїздками на новій машині. З Різдвом!"
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