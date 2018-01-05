В полиции считают, что Ирина доехала от метро домой, где ее могли ждать, или же она ехала вместе с убийцей

Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин рассказал, что на месте преступления полиция сделала несколько важных находок, которые могут помочь раскрыть дело.

По словам Аброськина, правоохранители полностью воссоздали путь движения Ирины Ноздровской перед убийством от места ее работы в Киеве и до места обнаружения тела.

"Она вышла на метро "Героев Днепра", села скорее свего в маршрутное такси и доехала практически до своего дома. Используя наши технические возможности, мы отследили ее передвижение. Установили время, которое это заняло. И теперь понимаем, когда примерно наступила смерть... Могу сказать, что вечером 29 декабря. Окончательное и точное время - только после проведения комплексной экспертизы" , - сообщил правоохранитель в интервью «Обозревателю» .

"Могу точно сказать, что около 17:00 Ирина разговаривала с матерью, через пару минут было зафиксировано еще одно соединение - тогда Ирина сказала, что не может сейчас говорить. Это была ее последняя беседа с родными. Мы зафиксировали работу мобильного телефона Ноздровской почти до 19 часов 29 декабря. То есть он был включен" , - отметил он.

В полиции считают, что Ирина доехала от метро домой, где ее могли ждать, или же она ехала вместе с убийцей.

Аброськин подтвердил, что тело женщины нашли в реке, ей нанесли более десяти ножевых ранений. Ирина была раздета, на ней был только бюстгальтер.

"Почему раздетая? Можно предположить, что преступник избавился от возможных следов, чтобы мы не "получили" ДНК убийцы. Также вероятно, что он хотел вступить с Ириной в половую связь. Одежду Ноздровской мы еще не обнаружили" , - сказал он.

"На месте работали водолазы на дне реки нашли различные комплекты ножей - они были упакованы. Каким образом они там оказались - вопрос. Нашли отдельно еще один нож, но по размеру лезвия ни один из этих ножей не подходит. Они не являются орудием преступления. Но работа продолжается и осмотр территории возле места преступления тоже. В воде мы нашли один мобильный телефон Ирины. Нашли чехол от ее второго телефона - там же, под водой (пока нет самого аппарата). Нашли одежду, но не Ирины - она в тот день была в дубленке" , - сообщил первый заместитель Нацполиции.

По его словам, утверждать, что убийство произошло именно у реки - пока рано.

"Возможно, туда уже привезли мертвую женщину и сбросили тело в воду. 29 декабря, когда погибла Ирина, в реке был большой поток воды и похоже, что тело отнесло к месту обнаружения" , - добавил Аброськин.

Напомним, что тело Ирины Ноздровськои было найдено в Вышгородском районе Киевской области 1 января. Перед этим, 30 декабря Вышгородское управление полиции объявило Ноздровскую в розыск. В сообщении отмечалось, что она исчезла около 16:00 29 декабря.

Дочь погибшей сообщала об исчезновении матери. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась. Последний раз связь с ней родственники имели около 17:00, после чего ее телефон был отключен.

Смерть юристки Ирины Ноздровской в Киевской области полиция квалифицировала как умышленное убийство и открыла уголовное производство.