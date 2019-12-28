Во Львовской области полицейские зафиксировали шесть фактов незаконной вырубки елок - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Во Львовской области полицейские зафиксировали шесть фактов незаконной вырубки елок
28.12.2019 21:42
Во Львовской области правоохранители зафиксировали факты шести незаконных вырубок елок
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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