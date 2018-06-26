|ЕСПЧ не дал прямого ответа на требование украинского правительства предоставить Денисовой доступ к Сенцову – Минюст Украины
|26.06.2018 16:46
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https://www.facebook.com/ivan.lishchyna/posts/10156279524590498
Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзесообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.26 июня генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова. В этот же день спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что письмо Ягланда не может служить основанием для помилования украинского режиссера.ЕСПЧ запросил у российских властей всю информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного и предложил Сенцову прекратить голодовку. Украинский режиссер от предложения ЕСПЧ отказался.
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