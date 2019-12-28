Об этом свидетельствуют данные мониторинга наценок плодоовощной продукции в супермаркетах страны, проведенного экспертами Еast-fruit.

"Самым прибыльным товаром для супермаркетов Украины в плодоовощном отделе в это время оказалась морковь. Средняя наценка на морковь достигала 72% и была несколько выше в Киеве, чем в Днипре. Кстати, именно по моркови в овощеводов было больше только жалоб, потому что цены на нее в этом году в среднем снизились на 60% по сравнению с прошлым годом", - рассказал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

По результатам мониторинга на втором месте по уровню доходности оказался столовый виноград, на котором также супермаркеты зарабатывали около 72% относительно средней оптовой (закупочной) цены.

Тепличные томаты заняли третье место - на них супермаркеты заработали в среднем 58% относительно закупочной цены.

Наценка на огурцах была значительно ниже - лишь около 28%.

Эксперты Еast-fruit отмечают, что несмотря на резкий рост оптовых цен на яблоко в этом сезоне, средняя наценка на самое доступное яблоко сетей супермаркетов составляла 56%. Чуть ниже была наценка на лук репчатый - около 49% в среднем.

Мониторинг уровня наценок в супермаркетах всех без исключения популярных сетей супермаркетов Киева и Днипра проводился в ноябре 2019 года, однако он в целом показывает политику сетей супермаркетов в ценообразовании различных категорий продуктов. Было проведено сравнение средних показателей по городу со средними оптовыми ценами. При этом оценивались лишь наиболее "ходовые", то есть те позиции овощей и фруктов, которые больше только продаются.

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