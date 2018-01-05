Россия нуждается в китайских инвестициях для восстановления своей экономики, которая пострадала в результате введения западных санкций после вторжения России в Украину.

Сонный туристический поселок на берегу озера Байкал превратился в настоящий громоотвод для российских националистов после того, как китайские инвесторы купили несколько объектов недвижимости в его прибрежной полосе, информирует еizvestia.com.

Российские газеты подливают масла в огонь, публикуя статьи о поселке Листвянка, в которых они пишут о «нашествии» китайцев, «завоевании» и даже китайском «иге».

В онлайн-петиции, под которой подписались уже 55 тысяч человек (в самой Листвянке проживает менее 2 тысяч человек) говорится, что Пекин стремится превратить этот район в китайскую провинцию. Ее составители просят президента России Владимира Путина запретить продавать землю вокруг Байкала китайским гражданам.

Эта петиция получила широкое освещение в российских газетах, включая «Московский комсомолец».

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«Народ в панике! Власти бездействуют, а пока это ситуация не изменится, мы будем продолжать терять наши недра! Наше достояние! Будущее наших детей», — говорится в петиции, размещенной на сайте Change.org. Эту петицию составила и разместила Юлия Иванец, которая, если верить данным с ее страницы «ВКонтакте», живет в соседнем Ангарске. «Мы сами пустили козла в свой огород», — написала она. Г-жа Иванец не ответила на нашу просьбу прокомментировать ситуацию.

Подобные заявления подпитывают давний страх россиян перед их более преуспевающим и густонаселенным соседом: малонаселенная и в экономическом смысле плохо развитая восточная часть России считается уязвимой перед масштабным нашествием китайских иммигрантов.

Однако эта напряженность на местном уровне противоречит дипломатическим усилиям лидеров России и Китая и угрожает сорвать реализацию масштабных планов по созданию крепкого псевдо-альянса между этими странами.

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Между Россией и Китаем существует «всеобъемлющее стратегическое партнерство, которое на протяжении только прошлого года укреплялось на самом высоком уровне», как сказал министр иностранных дел Китая Ван И (Wang Yi) во время своего визита в Москву в декабре.

Россия нуждается в китайских инвестициях для восстановления своей экономики, которая пострадала в результате введения западных санкций после вторжения России в Украину. Между тем Китай сделал инвестиции в России и других европейских странах одним из своих главных приоритетов в рамках реализации проекта «Один пояс — один путь», предполагающего строительство инфраструктуры по всему региону.

Однако на местном уровне взаимное недоверие и культурная нечувствительность угрожают свести на нет все дипломатические усилия лидеров этих двух стран.

Виктор Синьков, глава юридического отдела администрации Листвянки, говорит, что действия китайцев в поселке приводят местных жителей в ярость.

«Люди очень обеспокоены тем, что китайцы все здесь скупают. Они строят огромные отели. Они сносят и меняют фасады, — сказал он. — Их реклама везде, на каждом заборе».

Хотя в петиции г-жи Иванец говорится, что китайские застройщики скупили уже 10% поселковой земли, г-н Синьков утверждает, что 10% — «это преувеличение. На самом деле намного меньше».

Но, по его словам, китайские гиды постоянно рассказывают туристам из Китая, что озеро Байкал — самое глубокое пресное озеро в мире — было частью Китая в период правления династий Тан и Хан. «Местные жители говорят, это значит, что они хотят вернуть его», — добавил г-н Синьков.

Действительно, на сайтах китайских туристических агентств говорится, что озеро Байкал в далеком прошлом был частью Китая.

Китайское туристическое агентство Cassia рекламировало туры на озеро Байкал, апеллируя к его китайскому прошлому: «Оно называлось Северным морем в период правления династии Хан… Долгое время оно было частью территорий Китая».

Китайские туристы говорят о том, что они встречали довольно теплый прием со стороны своих российских хозяев, особенно зимой, когда в Сибири наступает мертвый туристический сезон.

Шэнь Чжэфань (Shen Zhefan), продюсер из Шанхая, съездил на озеро Байкал в декабре, чтобы увидеть знаменитое озеро подо льдом и бескрайние снежные просторы. По его словам, никакой враждебности со стороны местных жителей он не почувствовал «Когда я там был, почти все туристы были из Китая», — сказал он.

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