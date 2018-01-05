Finesse. Бруно Марс выпустил клип на ремикс своей песни. Видео
05.01.2018 16:38
Американский певец Бруно Марс представил ремикс на свой трек
Finesse. Композицию он записал вместе с хип-хоп-исполнительницей
Cardi. Исполнители в образах в стиле 90-х годов в кадре танцуют
хип-хоп и тверк. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке | Бруно Марс презентовал ролик в стиле 90-х годов
Скриншот: Bruno Mars / YouTube За сутки с момента публикации на
YouTube ролик набрал более 14,5 млн просмотров. видео
Видео: Bruno Mars / YouTube