Погода, Новости, загрузка...
Finesse. Бруно Марс выпустил клип на ремикс своей песни. Видео
05.01.2018 16:38
Американский певец Бруно Марс представил ремикс на свой трек Finesse. Композицию он записал вместе с хип-хоп-исполнительницей Cardi. Исполнители в образах в стиле 90-х годов в кадре танцуют хип-хоп и тверк. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Бруно Марс презентовал ролик в стиле 90-х годов Скриншот: Bruno Mars / YouTube За сутки с момента публикации на YouTube ролик набрал более 14,5 млн просмотров. видео Видео: Bruno Mars / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить