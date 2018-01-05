Попытка США в январе-марте обострить ситуацию на Донбассе может сыграть в пользу Владимира Путина

Поздний вечер с Владимиром Соловьевым в ночь на 21-е декабря. Много достойных гостей, и Карен Шахназаров в их числе. Очень здраво говорит, что надо США отдать должное - они способны работать системно. Что и решение Трампа по Иерусалиму, и запрет российским спортсменам выступать на Олимпиаде под российским флагом, и только "подоспевшие" новости о запрете для параолимпийской сборной, и подготовленная бывшей Украиной резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, и проблемы для Порошенко с удержанием власти, с очередным Майданом в Киеве, и "выталкивание" российских генералов из зоны разграничения - всё складывается в нерадостную для мятежного Донбасса картину.

И я, как зритель по другую сторону экрана, согласен с Кареном Георгиевичем - США могут заставить Порошенко, помимо уже наличествующих обстрелов жилых домов жителей ДНР и ЛНР, начать военные действия. Даже при том, что Порошенко они совершенно не выгодны.

Единственно, Шахназаров не стал расшифровывать, а я скажу: Порошенко понимает, что только создание видимости военных действий, пока происходящее на Донбассе, позволяет ему хотя как-то объяснять все проблемы в стране "войной с агрессором", продолжать разводить русофобию и не допускать народ к единому возможному выходу - возвращению сотрудничества с Россией, и, в конечном счёте, к присоединению к России, точно как и Крыма.

Однако, если Порошенко начнёт широкомасштабные военные действия, то их результат будет для него и киевской власти, для ВСУ и "добробатов", существенно страшнее, чем предыдущие "котлы", закончившиеся Минском-2. Даже если Порошенко будет строить иллюзии (особенно если США на словах, кулуарно, пообещали, что НАТО поможет), но этого точно не будет.

Потому что, во-первых, США верить, это "себя не уважать". Они наверняка и Саакашвили обещали (или давали понять), и другим своим "клиентам" по всему миру, и бывшей Украине обещали уже очень многое... НАТО ведь не помогло Турции против России в конфликте со сбитым СУ-24, есть "утечки", что не собирается и помогать своим членам "прибалтам" при возможном (как говорят данные лимитрофы) нападении России, Что уж говорить о властях бывшей Украины, необходимых США лишь как одноразовое, хотя и максимально долгоиграющее, средство против нас.

Да, США, руками НАТО или напрямую, могли бы помочь, если бы это затрагивало их жизненно важные интересы, если бы они были уверены, что не получат "ответку", если бы их преимущество, и в количестве техники, и в её уровне, и в количестве солдат, было многократное.

Однако, такого уж оглушительного преимущества (при котором это "шакальё" единственно привыкло нападать и при котором может надеяться на свою победу) в количестве солдат и вооружения совсем не наблюдается, и совершенно не наблюдается в техническом уровне. Вспомним хотя бы соотношение количества уничтоженных исламистами танков "Абрамс" и Т-90 (49 к 1), очень спорные результаты моделируемых воздушных боёв между американскими и российскими истребителями, вспомним "утечки" по поводу большого количества пропускаемых вражеских ракет комплексами "Пэтриот" и сравнение их с С400, даже с С300...

Всё вышеуказанное, конечно, не должно позволять нам расслабляться и заниматься "шапкозакидательством", но даёт вполне обоснованную возможность предполагать - никаким Маккейнам, давно ударенным по голове, власти США развязать войну с нами сейчас не дадут.

Так что - помощи бывшей Украине не будет, США очередной раз обманут, но набег на мятежный Донбасс очень вероятно.

На самом деле в США у власти "сволочи", но не дураки. Они, в отличие от нынешних "свидомитов", вместе с грамотными психологами (у нас и во всём мире) прекрасно понимают, что если людей удалось зазомбировать, то точно так же удастся и раззомбировать, что основная часть жителей бывшей Украины - завтра станут россиянами (если даже кто-то из них и после-после-завтра).

Предателей, которых уже не перевоспитаешь или которые замазаны кровью, им не жалко, потому что предателей никому не жалко, им нет веры - "предавший единожды завтра предаст ещё". Остальных же не жалко потому, что, помимо постоянного желания поживиться за чужой счёт, в лице всех русских (и в узком, и в широком смысле), они видят ментальную угрозу - которой является реальная, а не декларируемая справедливость, а не польза, в основе менталитета. США с огромным желанием хотели бы воевать с Россией на территории бывшей Украины до последнего украинца.

...Однако, обсудим, наконец-то, и тему возможного обострения на Донбассе между войсками ДНР/ЛНР и ВСУ, вместе с недобитыми пока "добробатами", применительно к выборам Президента России.



Когда, с началом нового обострения на Донбассе, начнётся очередной "вой" наших "либерастических" персонажей, вместе с их СМИ (и в том числе те СМИ, которые на нашей территории иностранные агенты), то это не сильно уменьшит голоса правильного кандидата. Правда, в этот вой почти однозначно вольётся как бы мужественный, но всё равно визг, псевдо-патриотов - "нац-болов" и просто "нациков", всякого рода "путинослильщиков", из так называемого "Комитета 25 января" и не только (1)...



Неизвестно пока, правда, насколько реально кандидат Павел Грудинин, вместе с КПРФ, захотят "поиграть" в оппозиционность, насколько реально поборется за пост Президента. Если не было бы у нас потрясающего возвращения Крыма, победы в Сирии и ощутимого повышения авторитета России во всём мире, можно было бы говорить о подозрении, что Грудинин, как грамотный популист, обходящий "скользкие" вопросы, мог бы получить голосов избирателей поболее, чем обычные 17 процентов кандидата от КПРФ (2). Однако, есть ощущение, что после случившегося уплытия Крыма в родную гавань, он получит их даже меньше. Всё равно, ка ни крути, перед нами только лишь новые выборы Путина.

Единственно, о чём можно было бы говорить - о возможном локальном влиянии на эти выборы сильного обострения, даже войны на Донбассе. Что ощутимо легче было бы проверить, если бы у нас был ещё один, контрольный мир, совершенно такой же и с такими же выборами Путина, только без войны.

...Один из родоначальников математического анализа и математической логики, известнейший немецкий (саксонский) математик Лейбниц был и неплохим философом. В его "учении о множественности логически возможных миров, ...объективное существование может обрести любой мысленно мнимый мир, если его структура не противоречит законам формальной логики... (Что) допускает объективное существование не только принципиально наблюдаемых, но и принципиально ненаблюдаемых миров" (4).

Представим, что мы вдруг получили доступ к точно такому же, как наш, подпространственному миру, отличающемуся только тем, что в нем, на период с 5 (например) января и до 18 марта сего года американцам не удалось развязать большую войну на Донбассе. Его мы вязли бы как контрольный миру нашему - в котором вероятность развязывания такой войны почти однозначна. Как раз в этом случае, используя лучший (Юмово-Марксовский) критерий истины "опытную подтверждаемость" или "практику", мы могли бы оценить, насколько именно вышеуказанная война повлияла на уменьшение поддержки Путина.

Однако, наличие существования подобных миров пока не доказано, и, соответственно, наш эксперимент невозможен. Мы можем строить лишь догадки, подсознательно опираясь на работы другого философа, существенно более сильного в ипостаси математика, Пьера Симона Лапласа, то есть на собственно теорию вероятностей. А ещё - на интуитивное понимание закономерностей этого мира, на логику событий, на "бритву Оккама"...



Нет, хватит философии и теории вероятностей. Лучше всего опереться на знание, полученное опытным путём, что наш Путин не обманывает. Что, в отличие от многих других президентов и политиков, он держит обещания.



Мы же знаем - Путин пообещал, что "зачистки" Донбасса не допустит, что никакой хорватский сценарий (а-ля "Сербская Краина") и близко невозможен. Почти общим уже местом в информационном пространстве стало понимание, что Минску 3 - не бывать, что новое наступление ВСУ на Донбассе вызовет мощную контратаку войск, сформированных из ополчения мятежного Донбасса и обученных нашими специалистами (точно как это было и в Сирии).

Подобное наступление может положить начало освобождению всей бывшей Украины. И, скорее только, переформатированию освобождённой территории в новое, дружественное России, государственное федеративное образование, переходное к вступлению в состав России - естественно, после осуществления каждым регионом абсолютно всех мероприятий, необходимых для этого, начиная от полной денацификации и достижения самоокупаемости региона.

Если же будет осуществлён ещё и план размещения базы "как бы" ВВС Южной Осетии (5), после уничтожения только крупнокалиберного на ближайших её подступах, то самолёты и ударные вертолёты данной базы, вместе с С-400, здорово помогут это освобождение сделать максимально быстрым.

Молниеносное же - и, самое главное, невероятно долгожданное! - освобождение всей бывшей Украины от про-фашистского, нео-бандеровского режима, поднимет рейтинг Владимира Путина, и без того невероятно высокий, на запредельную высоту!..

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