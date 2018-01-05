|Стало известно, почему принц Уильям всегда держит за руку своего сына
|05.01.2018 16:40
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Принц Уильям на всех официальных мероприятиях всегда держит за руку сына Джорджа, а Кейт Миддлтон дочь Шарлотту, а наоборот не происходит никогда. Эксперт по вопросам воспитания детей Жасмин Питерс рассказала, почему так происходит, сообщает The Independent.
Причиной этого являются традиции британского двора. То, что принц Уильям держит за руку сына, говорит о том, что последнего готовят к роли короля в будущем. Если бы первой в семье герцога и герцогини Кембриджских родилась дочь, принц Уильям держал бы за руку ее.
Также таким образом принц Уильям показывает сыну пример настоящего мужчины и воспитывает в нем мужские качества.
"Обычно отцы отвечают за дисциплину, безопасность, защиту и обеспечение семьи. И это не редкость, когда мы видим сына рядом с отцом - так мальчик перенимает модель поведения, которая ему понадобится во взрослой жизни. Ведь считается, что мужчину из мальчика способен воспитать только мужчина", - сказала Питерс.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, Кенсингтонский дворец опубликовал традиционную праздничную открытку от герцога и герцогини Кэмбриджских за неделю до Рождества.
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