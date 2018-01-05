Принц Уильям на всех официальных мероприятиях всегда держит за руку сына Джорджа, а Кейт Миддлтон дочь Шарлотту, а наоборот не происходит никогда. Эксперт по вопросам воспитания детей Жасмин Питерс рассказала, почему так происходит, сообщает The Independent .

Причиной этого являются традиции британского двора. То, что принц Уильям держит за руку сына, говорит о том, что последнего готовят к роли короля в будущем. Если бы первой в семье герцога и герцогини Кембриджских родилась дочь, принц Уильям держал бы за руку ее.

Также таким образом принц Уильям показывает сыну пример настоящего мужчины и воспитывает в нем мужские качества.

"Обычно отцы отвечают за дисциплину, безопасность, защиту и обеспечение семьи. И это не редкость, когда мы видим сына рядом с отцом - так мальчик перенимает модель поведения, которая ему понадобится во взрослой жизни. Ведь считается, что мужчину из мальчика способен воспитать только мужчина", - сказала Питерс.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Кенсингтонский дворец опубликовал традиционную праздничную открытку от герцога и герцогини Кэмбриджских за неделю до Рождества.

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