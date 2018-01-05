Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили назвал незаконным приговор грузинского суда, которым он заочно приговорен к трем годам лишения свободы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет ZN.ua.

««Приговор» грузинского суда, который находится под полным контролем крупнейшего частного акционера «Газпрома» Иванишвили, в отношении меня — полностью преступный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу. Судить президента за использование права на прощение (которое я использовал в отношении 133 бывших военнослужащих), говорит о полностью политическом характере этого процесса. Это также говорит о том, что грузинские власти не нашли на меня за 5 лет ничего существенного: ни каких фактов коррупции, ни других правонарушений», — написал Саакашвили.

«Но этот «приговор», так же как и параллельный процесс в Киеве, показывают, что олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против меня, как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа», — добавил он.

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