В лаборатории к инициативе института присоединились 37 добровольцев

Об этом говорится на сайте Института.

Специалисты утверждают, что в Нидерландах существует около 1700кВт неиспользованной энергии, которая собирается из тепла человеческого тела.

В лаборатории к инициативе института присоединились 37 добровольцев. На них надели специальные костюмы, которые соединяются с телом и компьютером. Люди не должны ничего делать, кроме как лежать и ждать, пока их тело производит тепло.

Тело человека в спокойном состоянии производит около 100Вт лишнего тепла. Костюм использует специальные термоэлектрические генераторы, которые собирают разницу температур между телом и окружающей средой, и превращает это в полезную электричество. Затем произведенное электричество поступает на компьютер, который и производит криптовалюту. В общем тепло превращали в криптовалюту 212 часов. За это время специалисты смогли намайнить 16594 монет -этереум (1 = $1000), лески (1 = $26), литкоины (1 = $250), деш (1 = $1100) и др. Точное количество каждой из валют не указали, следовательно вычислить в долларах общую прибыль невозможно.