|В Нидерландах ученые майнили криптовалюту из тепла тела человека
|05.01.2018 16:42
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В лаборатории к инициативе института присоединились 37 добровольцевВ нидерландском Институте старения человека смогли майнить криптовалюту с помощью тепла человеческого тела.
Фото: speculative.capital
Об этом говорится на сайте Института.
Специалисты утверждают, что в Нидерландах существует около 1700кВт неиспользованной энергии, которая собирается из тепла человеческого тела.
В лаборатории к инициативе института присоединились 37 добровольцев. На них надели специальные костюмы, которые соединяются с телом и компьютером. Люди не должны ничего делать, кроме как лежать и ждать, пока их тело производит тепло.
Тело человека в спокойном состоянии производит около 100Вт лишнего тепла. Костюм использует специальные термоэлектрические генераторы, которые собирают разницу температур между телом и окружающей средой, и превращает это в полезную электричество. Затем произведенное электричество поступает на компьютер, который и производит криптовалюту.
В общем тепло превращали в криптовалюту 212 часов. За это время специалисты смогли намайнить 16594 монет -этереум (1 = $1000), лески (1 = $26), литкоины (1 = $250), деш (1 = $1100) и др. Точное количество каждой из валют не указали, следовательно вычислить в долларах общую прибыль невозможно.
Напомним, в 2019 году может появиться криптовалюта, обеспеченная госгарантиями. Израиль и еще несколько стран уже думают о своих цифровых деньгах.