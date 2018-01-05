В Украине должны быть дешевые авиаперевозчики и конкуренция на этом рынке, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Омелян снова пообещал, что Ryanair зайдет в Украину Фото: TRUMAN Agency / Facebook Он добавил, что Ryanair будет в этом году в Украине. По словам министра, в стране должны быть дешевые авиаперевозчики и конкуренция на этом рынке."Украинцы готовы летать, более того, иностранцы готовы летать в Украину, если будут низкие цены, и открывать для себя наше государство, а это существенно для развития как бизнеса, так и туристических контактов", – отметил Омелян.В середине марта 2017 года коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан заявлял, что лоукостер с октября 2017 года будет выполнять 15 рейсов в неделю из Киева и 16 рейсов в неделю из Львова. Стоимость полета в Европу из Украины должна была составлять от €20.5 июля директор Борисполя Павел Рябикин сообщил, что подписал договор с Ryanair. Однако 7 июля в Борисполе заявили, что некоторые требования лоукостера могут привести к убыткам аэропорта в размере 2 млрд грн в год.10 июля Рябикин сказал, что в Ryanair выдвинули условия, которые являются невыгодными для предприятия, а некоторые, по словам директора аэропорта, противоречат украинскому законодательству. Он добавил, что отзовет подпись под договором, если Ryanair будет настаивать на своих требованиях.В тот же день Ryanair сообщила, что отменяет полеты в Украину из-за невыполнения аэропортом Борисполь договоренностей, достигнутых компанией с украинским Министерством инфраструктуры. Авиакомпания заявила, что киевский аэропорт выбрал защиту компаний с высокими тарифами (упоминалась, в частности, компания "Международные авиалинии Украины") и лишил украинцев доступа к низким европейским тарифам.13 июля Рябикин заявил о возобновлении переговоров с европейской авиакомпанией. 17 ноября Омелян сообщил о "хорошем прогрессе" в переговорах.Компания Ryanair – крупнейший в Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair присутствует в 34 странах и совершает 1800 рейсов в сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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