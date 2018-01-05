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Омелян пообещал хорошие новости по Ryanair в течение января
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05.01.2018 16:45
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В Украине должны быть дешевые авиаперевозчики и конкуренция на этом
рынке, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Омелян снова
пообещал, что Ryanair зайдет в Украину Фото: TRUMAN Agency /
Facebook Он добавил, что Ryanair будет в этом году в Украине.
По словам министра, в стране должны быть дешевые авиаперевозчики и
конкуренция на этом рынке."Украинцы готовы летать, более того,
иностранцы готовы летать в Украину, если будут низкие цены, и
открывать для себя наше государство, а это существенно для развития
как бизнеса, так и туристических контактов", – отметил
Омелян.В середине марта 2017 года коммерческий директор Ryanair
Дэвид О'Брайан заявлял, что лоукостер с октября 2017 года
будет выполнять 15 рейсов в неделю из Киева и 16 рейсов в неделю из
Львова. Стоимость полета в Европу из Украины должна
была составлять от €20.5 июля директор Борисполя Павел Рябикин
сообщил, что подписал договор с Ryanair. Однако 7 июля в
Борисполе заявили, что некоторые требования лоукостера могут
привести к убыткам аэропорта в размере 2 млрд грн в год.10
июля Рябикин сказал, что в Ryanair выдвинули условия,
которые являются невыгодными для предприятия, а
некоторые, по словам директора аэропорта, противоречат украинскому
законодательству. Он добавил, что отзовет подпись под договором,
если Ryanair будет настаивать на своих требованиях.В тот же день
Ryanair сообщила, что отменяет полеты в Украину из-за
невыполнения аэропортом Борисполь договоренностей, достигнутых
компанией с украинским Министерством инфраструктуры.
Авиакомпания заявила, что киевский аэропорт выбрал защиту
компаний с высокими тарифами (упоминалась, в частности, компания
"Международные авиалинии Украины") и лишил украинцев доступа к
низким европейским тарифам.13 июля Рябикин заявил
о возобновлении переговоров с европейской авиакомпанией. 17
ноября Омелян сообщил о "хорошем прогрессе" в
переговорах.Компания Ryanair – крупнейший в Европе лоукостер
со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair присутствует в 34
странах и совершает 1800 рейсов в сутки.
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