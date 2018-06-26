Часто так случается, что какие-то простые, копеечные вещи или незначительные явления, которые происходят на наших глазах и не становящиеся на первое место, со временем обретают иное звучание и свечение. Так, самые первые почтовые марки, которые почти ничего не стоили, во время своего выпуска и не могли восприниматься как самодостаточная ценность, сейчас стоят просто фантастических денег. Причем, уже никто не сможет толком вспомнить о тех важнейших событиях, происходящих параллельно или каких-то личностях, о которых знают лишь специалисты, а марки попадают в ежегодные каталоги, им посвящаются серьезные исследования и со временем, растет их ценность и внимание к ним.

Нечто подобное, в общечеловеческом масштабе, происходи прямо сейчас, но ценность этого события еще не ощущается в полной мере. Речь идет о становлении компании SpaceX Илона Маска и ее продвижение к цели, которая станет пороговой для только человечества – началу освоения ближайших планет. Когда-то, оглядываясь назад, потомки будут оглядываться в наше время и поражаться тому, как воля одного человека смогла разорвать косность только человечества и дала надежду на то, что оно не выродится в банку скорпионов, жалящих друг друга по причине скученности.

Но это будет потом, а сейчас важно то, что этот человек и его главное детище, проявляют основные тенденции современности, которые невозможно скрыть пылью политической демагогии или чем-то подобным потому, что ракета либо летит, либо нет и она либо может стать мостом к другим планетам или будет придатком военных программ.

Вспомнить об этом именно сейчас, заставили два параллельных события, ставших простым индикатором для оценки текущей ситуации не только в области освоения космоса, но и в глобальном масштабе. Итак, частная компания Маска смогла сконструировать, изготовить, испытать и поставить в серию, целую линейку средств доставки полезного груза в космос. Во всех остальных странах, стадии проектирования, создания образцов для испытаний и сами испытания, проводят государственные компании или компании, черпающие средства из бюджета. Маск смог пройти этот этап на личных и привлеченных у частных и юридических лиц, инвестициях. Поскольку полный цикл создания новой космической ракеты довольно долгий, то за это время не должно произойти существенного ухудшения условий работы частных компаний. Начиная этот проект и представляя, что на нужные кондиции и окупаемость, проект выйдет лет через 10-15, Маск и его инвесторы, должны были просчитать все риски и только после этого – можно начинать. Еще раз: частник начал огромную высоко технологичную программу, рассчитанную на пару десятков лет и инвесторы не побоялись вложить в это свои деньги. Значит, все они были уверены в том, что страна будет стабильно развиваться и не выкинет какой-то фокус, который похоронит весь проект.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Но вот эти два события, которые и проявили всю ситуацию наилучшим образом. Компания Маска выиграла конкурс на доставку крупного груза для Пентагона, на орбиту Земли. За это военные заплатят 130 млн. долларов, что означает одно – военные поверили в надежность работы ракетных систем Маска и теперь все больше загружают его компанию правительственными заказами. То есть, правительство подключилось к проекту уже на стадии коммерческой эксплуатации ракет.

С другой стороны, Роскосмос – государственная корпорация, напрямую осваивающая государственный бюджет огромной бензоколонки, заявил о сворачивании проекта «Протон» к 2025 году, поскольку на них удалось собрать аж шесть заказов. Что-то подсказывает, что большая часть, если не все шесть пусков, запланированы в пользу госструктур РФ.

В то же время, только с начала текущего года и только SpaceX запустила 11 ракет. Понятно, что в РФ кроме Прогресса есть и друге ракеты, но за то же время РФ запустила только 6 ракет и в основном – Союзы, инкарнацию гагаринских «сигар».

Сравнение уровня технологий масковых и российских ракет, просто не приходится говорить. Россияне дожимают последнее из совкового наследия, а у SpaceX все еще только начинается и все идет к тому, что именно его спускаемые модули доставят людей на Луну и Марс. Все идет именно к тому, а учитывая то, что технологические решения ракет Маска не только повышают надежность и точность работы, но и прямо влияют на снижение стоимости эксплуатации, то вслед за Протоном уйдут и другие российские поделки, которые просто станут не рентабельными. Может тогда россиянам придет в голову, что имея сортиры с выгребными ямами, ракеты будут на том же выгребном уровне. Хотя, они будут годиться и выгребухами и летучим антиквариатом. Это у них в крови.

В общем, сейчас мы наблюдаем красивую и уверенную работу могильщика российской космической программы, а значит, Маск засовывает россиянам очередную их скрепу туда, где ей самое место.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира