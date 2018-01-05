Все пассажирские перевозки между странами были разорваны в 2000 году

С 5 января автобусы курсируют между столицей Узбекистана Ташкентом и городом Шымкент на юге Казахстана, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на главу управления пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области Нурлана Байгута.

Автобус будет пересекать казахско-узбекскую границу по упрощенной процедуре. Ежедневно между двумя городами будет курсировать 15 автобусов. Расстояние между ними составляет 140 километров.