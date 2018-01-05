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Между Казахстаном и Узбекистаном возобновилось автобусное сообщение после 17-летнего перерыва
05.01.2018 16:49
Между Казахстаном и Узбекистаном возобновилось автобусное сообщение после 17-летнего перерыва
Все пассажирские перевозки между странами были разорваны в 2000 году
Между Казахстаном и Узбекистаном после 17-летнего перерыва частично возобновилось прямое автобусное сообщение.
Между Казахстаном и Узбекистаном возобновилось автобусное сообщение после 17-летнего перерыва Фото: youtube.com

С 5 января автобусы курсируют между столицей Узбекистана Ташкентом и городом Шымкент на юге Казахстана, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на главу управления пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области Нурлана Байгута.

Автобус будет пересекать казахско-узбекскую границу по упрощенной процедуре. Ежедневно между двумя городами будет курсировать 15 автобусов. Расстояние между ними составляет 140 километров.

Отметим, что все пассажирские перевозки между странами были разорваны в 2000 году из-за напряженности в отношениях между тогдашним президентом Узбекистана Исламом Каримовым и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

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