|Между Казахстаном и Узбекистаном возобновилось автобусное сообщение после 17-летнего перерыва
|05.01.2018 16:49
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Все пассажирские перевозки между странами были разорваны в 2000 годуМежду Казахстаном и Узбекистаном после 17-летнего перерыва частично возобновилось прямое автобусное сообщение.
Фото: youtube.com
С 5 января автобусы курсируют между столицей Узбекистана Ташкентом и городом Шымкент на юге Казахстана, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на главу управления пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области Нурлана Байгута.
Автобус будет пересекать казахско-узбекскую границу по упрощенной процедуре. Ежедневно между двумя городами будет курсировать 15 автобусов. Расстояние между ними составляет 140 километров.
Отметим, что все пассажирские перевозки между странами были разорваны в 2000 году из-за напряженности в отношениях между тогдашним президентом Узбекистана Исламом Каримовым и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
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