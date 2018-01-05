Вирджиния Раджи убеждена, что суд снимет с нее обвинения

Об этом сообщает агентство Ansa .

Мэр итальянской столицы предстанет перед судом за назначение главой департамента мэрии по туризму брата Рафаэле Марри, который к обвинению в коррупции в конце 2016 считался правой рукой Раджи.

Антикоррупционная прокуратура начала расследование в отношении Раджи после назначения Ренато Марри и утверждения ему зарплаты в размере 20 тысяч евро.

Вирджиния Раджи убеждена, что суд снимет с нее обвинения.