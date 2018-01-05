|Мэра Рима будут судить за ложные показания
|05.01.2018 16:57
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Вирджиния Раджи убеждена, что суд снимет с нее обвиненияМэр Рима Вирджиния Раджи предстанет перед судом 21 июня по обвинению в лжесвидетельстве при осуществлении назначений в мэрии.
Об этом сообщает агентство Ansa.
Мэр итальянской столицы предстанет перед судом за назначение главой департамента мэрии по туризму брата Рафаэле Марри, который к обвинению в коррупции в конце 2016 считался правой рукой Раджи.
Антикоррупционная прокуратура начала расследование в отношении Раджи после назначения Ренато Марри и утверждения ему зарплаты в размере 20 тысяч евро.
Вирджиния Раджи убеждена, что суд снимет с нее обвинения.
Мэр Рима является представительницей евроскептических движения "5 звезд" и была избрана на свой пост в 2016 году.
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