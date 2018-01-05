Погода, Новости, загрузка...
Мэра Рима будут судить за ложные показания
05.01.2018 16:57
Мэра Рима будут судить за ложные показания
Вирджиния Раджи убеждена, что суд снимет с нее обвинения
Мэр Рима Вирджиния Раджи предстанет перед судом 21 июня по обвинению в лжесвидетельстве при осуществлении назначений в мэрии.
Мэра Рима будут судить за ложные показания

Об этом сообщает агентство Ansa.

Мэр итальянской столицы предстанет перед судом за назначение главой департамента мэрии по туризму брата Рафаэле Марри, который к обвинению в коррупции в конце 2016 считался правой рукой Раджи.

Антикоррупционная прокуратура начала расследование в отношении Раджи после назначения Ренато Марри и утверждения ему зарплаты в размере 20 тысяч евро.

Вирджиния Раджи убеждена, что суд снимет с нее обвинения.

Мэр Рима является представительницей евроскептических движения "5 звезд" и была избрана на свой пост в 2016 году.

  • Два итальянских региона проголосовали за автономию
  • Рим заплатил пять миллионов долларов торговцам людьми для остановки потока беженцев, - The Time

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить