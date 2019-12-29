Ускоряя открытие Шулявского моста, Кличко нарушил технологию строительства.

По словам транспортного эксперта Виктора Петрука , нельзя проводить испытания нового путепровода, который до сих пор стоит на временных опорных сооружениях.

Он отметил, что в случае нагрузки путепровода на временных опорах, мост как минимум потребует повторного испытания. В худшем случае такие испытания могут повредить сооружению и поставить под угрозу безопасность и жизнь киевлян.

"Нигде в мире до этого пролетного здание не испытывалось отдельно от опорных частей. Незадействованные в испытании на временных опорах опорные части потребуют повторного испытания только путепровода. Но главная проблема - риск необратимого повреждения конструкции путепровода, стоимость которого уже достигла 826,2 млн грн. В нормальных условиях, без административно-политического давления, испытания Шулявского путепровода могут пройти не ранее 17 января 2019 года. В противном случае возникнет риск деформации конструкций пролетного сооружения и нарушение консолидации бетона в подферменниках. Следствием чего может стать как очередное увеличение сметы Шулявской развязки (на восстановительные работы), так и полное списание новой пролетного сооружения", - заявил знаток.

"Меня интересует степень готовности лишь одного элемента - подферменников. Без них испытания и эксплуатация путепровода невозможны, поскольку именно они воспринимают нагрузки от опорных частей и передают его на опоры. По состоянию на 26.12.2019 г. ни одна опорная часть Шулявского путепровода не была нагружена. Путепровод до сих пор стоит на временных опорах, которые невозможно убрать, так как часть подферменников все еще заливается бетоном. Последний был залит только вчера, примерно в 15:00. На набор бетоном прочности, как правило, требуется от 21 до 28 дней. До того времени его нельзя нагружать", - рассказал знаток.

Напомним, вчера мэр Киева Виталий Кличко дал старт движению по реконструированному мосту, проехавшись по нем на квадроцикле в костюме Деда Мороза.

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