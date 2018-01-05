По состоянию на 4 января, в рейтинге областей по росту цен на бензин марки А-92 лидирующие позиции занимает Полтавская область. Об этом свидетельствуют данные аналитики НТЦ "Психея", передает

Так, согласно мониторингу, именно бензин марки А - 92 в Украине дорожает самыми быстрыми темпами.

В региональном плане, лидером по удорожанию является Полтавская область. Там литр бензина можно приобрести в среднем за 27,09 грн.

Отметим, что согласно анализу, дешевле это топливо продается в Черниговской (26,54 грн/л) и Сумской области (26,71 грн/ л).

Напомним, в Украине за последние несколько месяцев топливо подорожало более чем на 7%, дизель - на 10%. В первую очередь, эксперты связывают это с ослаблением гривны. АМКУ уже даже начал расследование на предмет возможного ценового сговора отечественных операторов.

Однако, как утверждают аналитики украинского топливного рынка, претензии АМКУ к большим трейдеров (ОККО и WOG) скорее безосновательны и больше похожи на попытку давления, чем желание действительно разобраться в проблемах подорожание ресурса.

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