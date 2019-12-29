Погода, Новости, загрузка...
Илон Маск ответил подписчикам графией Сталина
29.12.2019 08:40
Маск прокомментировал пост в Twitter фотографией Сталина Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 