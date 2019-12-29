Музыканты группы «Кино» выпустили новую версию песни «Троллейбус», которая впервые вышла на альбоме «Начальник Камчатки» в 1984 году. Запись приурочили к концертам «Кино» в Москве и Петербурге в 2020 году.

Это будут первые выступления после смерти Виктора Цоя и распада группы в 1990 году. Передаёт Медуза.

В ролике показана репетиция в петербургской студии «Добролет», где встретились участники предстоящих концертов. В записи участвовали гитарист «Кино» Юрий Каспарян и басисты группы разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров. Как сообщил «Коммерсант», к ним присоединились участник проекта «Симфоническое кино» Олег Шунцов (ударные), композитор Игорь Вдовин (клавишные) и гитарист группы «Тараканы» Дмитрий Кежватов (ритм-гитара). Саунд-продюсер — Андрей Алякринский.

«Это довольно типичный „лайв из студии“, мы этим видео как бы отвечаем на вопрос о том, как группа будет звучать на концертах в 2020 году», — сообщил сын Виктора Цоя и продюсер концертов Александр Цой. Он подчеркнул, что исполнители не пытались изменить музыку «Кино» и играли близко к оригиналу.

Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров играют в ролике на инструментах времен оригинального «Кино». В ролике использован голос Виктора Цоя с альбома «Последний герой», сборника перезаписанных песен «Кино» 1989 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира