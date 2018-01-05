Новости из США. В связи с тем, что Новый Год начался в США всплеском политической активности со скандальными оттенками, решил просуммировать очень кратко главные из произошедших событий.

— Скандал вызвала публикация в британской газете Гардиан отрывков из книги журналиста правого толка Майкла Вольфа под названием «Огонь и ярость» о предвыборной кампании Трампа и первом годе его президентства, основанной на интервью с более, чем сотней людей, которые с ним работали в это время. Книга выходит из печати и появится в книжных магазинах 9 января. Бывший главный стратег Белого Дома, прежний (после Манафорта) руководитель предвыборного штаба Трампа и неформальный руководитель ультраправого крыла республиканской партии Стив Бэннон назвал в своем интервью автору книги встречу сына президента Дональда-младшего, его зятя Джареда Кушнера и Манафорта с российской посланницей Весельницкой и ее друзьями, обещавшими представить компромат на Клинтон, имевшийся у России, «изменнической» и «непратриотичной», сказал также, что о полученном предложении о такой встрече «следовало немедленно сообщить в ФБР». В ответ Трамп протвиттил в среду вечером, что «Бэннон, потеряв работу в Белом Доме, потерял и голову».

— Продолжаются атаки лояльных Трампу республиканских конгрессменов на спецпрокурора Роберта Мюллера и ФБР. Особовой активностью в этом направлении отличаются председатель комитета по разведке Палаты Представителей Нуньес и конгрессмен от штата Огайо Джордан. По сообщению сайта Politico во вторник зам. генпрокурора Род Розенстайн и директор ФБР Кристофер Рэй неожиданно встретились со спикером Палаты Представителей Полом Райаном в его кабинете и потребовали унять его разошедшихся в поливании ФБР и спецпрокурора грязью коллег по палате и партии. Нуньес в своих попытках опровергнуть знаменитое 35-страничное досье на Трампа требует от ФБР раскрыть имена российских информаторов автора досье Кристофера Стила.

— Газета Нью-Йорк Таймс сообщила в среду, что Манафорт подал судебный иск, требуя от федерального суда признать незаконным приказ зам. генпрокурора Розенстайна о назначении спецпрокурора по расследованию Рашагейта в части определения его полномочий как «расследование вмешательства России в выборы 2016 года и других возможных, связанных с этим преступлений» и сузить расследование только до непосредственного вмешательства России в выборы. Манафорт также требует, чтобы суд признал незаконными предъявленные ему спецпрокурором Робертом Мюллером обвинения.

— Газета Нью-Йорк Таймс опубликовала большую статью о том, как ФБР начало расследование Рашагейта в июле 2016 года. Из этой статьи становится понятно, кстати, почему первым, кому были предъявлены обвинения, оказался прежний советник предвыборного штаба Трампа Джордж Попадопулос. Как оказалось, Попадопулос встретился в мае 2016 года в лондонском пабе с австралийским дипломатом, и, бесспорно, приняв излишнюю дозу алкоголя, стал хвастать, что является высокопоставленным сотрудником предвыборного штаба Трампа, что ему удалось установить близкие контакты с русскими, которые похитили в результате хакерской атаки на сервер национального комитета демократов тысячи электронных писем, компрометирующих Клинтон, и что эти письма будут использованы, чтобы обеспечить победу Трампа. Австралийский дипломат сообщил об услышанном своему послу, который передал эту информацию своему правительству. Австралийские спецслужбы, имеющие очень тесные контакты с американскими коллегами, передали эту информацию ЦРУ и ФБР. Результатом явилось начало контрразведывательного расследования ФБР в июле 2016 года. Это, кстати опровергает заявления ряда республиканцев о том, что расследование ФБР было инициировано появлением досье Стила. Нет, досье появилось несколько позже.

— Твит Трампа, адресованный северокорейскому диктатору, о том, что у него, Трампа, «тоже есть ядерная кнопка, что его ядерная кнопка больше и она всегда работает» вызвал новую волну дискуссий о психическом здоровье и адекватности президента. В общем-то у тех, кто знаком с учением Фрейда, такая фраза Трампа ничего, кроме подобных вопросов, вызывать не может. Ричард Пэйнтер, старший юридический советник по вопросам этики в администрации Буша-младшего, считает, что этого твита довольно, чтобы лишить Трампа президентских полномочий на основе 25-й поправки к Конституции. Сообщается также, что еще перед праздниками шесть сенаторов (пять демократов и один республиканец, имена не называются) пригласили на встречу профессора психиатрии из Йельского университета с просьбой дать им пояснения о психическом здоровье и адекватности президента.

— В четверг совершенно неожиданно Трамп объявил о прекращении работы и роспуске комиссии по расследованию фальсификации выборов, которую он создал в мае прошлого года с целью доказать, что три миллиона избирателей голосовали в 2016 году незаконно (именно на столько голосов меньше, чем Клинтон, получил Трамп в целом по стране).

— Республиканский сенатор Оррин Хатч из Юты, недавно назвавший Трампа «самым великим президентом всех времен» объявил, что не будет добиваться переизбрания на новый шестилетний срок в 2018 году. Хатч является сенатором с 1977 года. Его отказ баллотироваться может открыть дорогу в Сенат бывшему республиканскому кандидату в президенты Митту Ромни, являющемуся одним из самых активных открытых анти-трампистов в республиканской партии и популярному в Юте.

Вот такие вкратце новости. Надеюсь, что до следующей недели breaking news не будет. И я могу продолжить свой рабочий отпуск. Вернусь на следующей неделе. Не скучайте.

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