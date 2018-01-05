Украинцы бесплатно получат медицинскую страховку. Такое заявление сделала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в эфире 5 канала .

"Каждый гражданин Украины получит медицинскую страховку от государства бесплатно. На первичном звене пациенты не должны оплачивать ничего: здесь есть 100% покрытие от государства. Те тарифы, которые определяются, это тарифы, сколько государство будет платить врачам. Пациент не платит тарифы - он получает услуги бесплатно",- отметила и.о. главы Минздрава.

Вместе с тем она подчеркнула, что граждане Украину уже заплатили за свою страховку, уплатив налоги.

Как сообщал svodka.net, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что Украина выделит из государственного бюджета средства на оплату ряда медицинских услуги в 2018 году .

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