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В Киеве фура разбила легковушку, есть пострадавшие
29.12.2019 08:59
В Киеве фура раздавила легковушку с водителем Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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