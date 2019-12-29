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В Киеве фура разбила легковушку, есть пострадавшие
29.12.2019 08:59
В Киеве фура раздавила легковушку с водителем
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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