Что нельзя есть натощак + черный список на ночь По теме:
Чтобы уменьшить вероятность развития разнообразных
заболеваний, необходимо отказаться от употребления натощак
некоторых продуктов.
Специалисты утверждают, что натощак не стоит употреблять
апельсины, хурму, бананы, помидоры и целый ряд других продуктов,
пишет
со ссылкой на .
Апельсины попали в этот список по той причине, что эти фрукты
могут провоцировать развитие аллергии и гастрита. Хурма и помидоры
содержат большое количество пектина и дубильной кислоты, из-за
которых образуется желудочный камень. А бананы могут стать причиной
развития сердечно-сосудистых заболеваний из-за большого содержания
в них магния, который может нарушить кальциево-магниевый баланс в
организме.
Кроме этого не стоит начинать свой день с сырых овощей —
огурцов, капусты, паприки, которые могут вызывать раздражение
слизистой желудка. Поэтому нельзя употреблять их натощак, в
частности, людям с проблемным пищеварением.
При потреблении на голодный желудок йогурт утрачивает
существенную часть собственных полезных качеств. Его рекомендовано
употреблять спустя два часа после еды либо перед сном. Только в
этих случаях он действительно оказывает помощь в процессе
пищеварения.
Сладкий картофель по утрам вызывает ту самую «тяжесть в
желудке», о которой говорится в рекламе ферментативных медицинских
препаратов.
Если сахар проникает в пустой желудок, организм человека не
способен выделять нужное количество инсулина, чтобы поддерживать
его нормальный уровень в крови. Все это может обернуться
возникновением заболеваний глаз. Больше того, сахар является
кислотообразующей пищей, способной нарушать кислотно-щелочной
баланс.
Холодные напитки на завтрак также употреблять не рекомендуется.
Кроме только прочего они могут спровоцировать у женщин сбой в
менструальном цикле.
Чеснок натощак может вызвать гастроспазм.
Консервы и копчености лучше вообще не употреблять, а тем более,
на завтрак.
Итак:
1. Цитрусовые
Эти фрукты могут спровоцировать аллергию, а также гастрит, если их
есть на голодный желудок. Поэтому рекомендуется перед тем, как
выпить стаканчик апельсинового сока, позавтракать овсянкой.
2. Бананы
В них содержится много магния, содержание которого регулирует
деятельность сердечно-сосудистой системы. Употребляя их натощак, вы
рискует нарушить кальциево-магниевый баланс.
3. Сырые овощи
Кислоты, которые содержаться в сырых овощах, могут раздражать
слизистую желудка. Это чревато язвой и гастритом.
4. Йогурт
Как ни удивительно, в этот список попал и йогурт. Утром организм не
нуждается в йогуртовых бактериях и справляется сам. Поэтому польза
от йогурта натощак — равна нулю. Его лучше употреблять через 2 часа
после завтрака или вечером.
5. Холодные напитки
Холодные напитки не могут запустить должным образом процесс
пищеварения с утра. Лучше замените их едва теплыми.
6. Сладости
На пустой желудок есть сладости нельзя. Так как поджелудочная не в
состоянии после пробуждения вырабатывать должное количество
инсулина. Чревато поедание сладостей с утра повышением сахара в
крови.
7. Кофе
Негативно отразиться на вашем здоровье и кофе натощак. Ведь кофе
раздражает слизистую желудка, и он вырабатывает желудочный сок.
Через время может развиться гастрит.
Что нельзя есть на ночь: черный список
Вполне логично, что, поужинав, к примеру, в положенные 19.00 и
оставаясь бодрствовать до полуночи, а то и позже, мы получаем
вполне конкретные сигналы от желудка о том, что неплохо было бы
подкрепиться. Тем более что и врачи советуют не делать перерыв
между приемами пищи дольше четырех часов к ряду. Но тут же к
докторам следующий вопрос: что бы такого съесть, чтобы даже не
похудеть, а банально не поправиться, и попутно не получить
вероломный удар по печени, поджелудочной, желудку и прочим жизненно
важным органам?
Для начала разберемся, почему же нельзя есть перед сном. Прежде
только ночью все физиологические процессы в организме (в том числе
и пищеварение) замедляются. Поэтому еда, которая попала в желудок
незадолго до сна, считайте, ляжет мертвым грузом. И дальнейшая
судьба ее незавидная — не переваренная пища, простите за
физиологические подробности, гниет, а ваш бедный желудок утром
должен все это переработать, но ему очень сложно, он не
справляется.
В результате образуются токсины, которые всасываются в кровь. В
общем, кошмар! И потом пусть «поздние пташки» не удивляются, откуда
у них тусклые ломкие волосы, ослабленный иммунитет, плохой цвет
кожи, слабость. И лишний вес в придачу — ведь вырабатываемые
калории, вместо того чтобы сжигаться, откладываются про запас
жирком на бедрах и животе.
Итак, давай рассмотрим продукты, употребление которых
может нарушить твой ночной отдых:
1. Снэки
Разнообразные снэки — чипсы, поп-корн, крекер, соломка, хлопья —
конечно, самая популярная еда в таких случаях: всегда под рукой и
готовить не надо. Но, учитывая степень обработки таких продуктов,
количество в них химических веществ и общую калорийность, они сразу
попадают в «черный» список. Ведь наше ночное бодрствование все же,
как правило, пассивное, если только мы находимся не посреди
танцпола.
2. Мясо и рыба
Мясо, рыба, яйца и прочая белковая пища животного происхождения
насыщает капитально, быстро и даже если съесть «что-то маленькое».
Вероятнее только, такой перекус не отразится на объеме бедер,
однако все вышеперечисленное переваривается в желудке в течение
четырех часов, и лишь потом отправляется в кишечник. Если вы уснете
раньше, то ваш желудок уснет вместе с вами. А все это будет в нем,
уж простите за натуралистичность, разлагаться.
3. Булки
Хлеб, хлебобулочные и прочие мучные изделия перевариваются довольно
быстро и не задерживаются в желудке надолго. Но взамен вызывают
резкий скачок сахара в крови, выброс инсулина в ответ, а поскольку
калории в этот момент расходуются минимально, то все эти самые
мучные изделия автоматом откладываются в жировых «депо» в виде
ненавистного.
4. Шоколад
Кусочек шоколадки, вкусная конфета… очень заманчиво, конечно, но,
как и продукты из пункта выше, вызывают примерно ту же реакцию
организма и откладываются на бедрах.
5. Орехи и сухофрукты
Орехи и сухофрукты в малых количествах очень полезны. Вопрос в том,
в какой момент вы сможете остановиться? Ведь орехи очень калорийны.
В 100 граммах содержится половина калоража дневного рациона
девушки. А сухофрукты — концентрированный сахар, пусть и
фруктовый.
6. Кофе
Это не удивительно, что вечером чашка кофе может нарушить твой сон.
Даже умеренное количество кофеина может вызвать нарушения сна, но
не стоит забывать о менее очевидных источниках кофеина, таких как
шоколад, кола, чай. Надо сократить потребление кофеина и избегать
его в течение нескольких часов перед сном.
7. Алкоголь
Употребление алкоголя на ночь может помочь тебе заснуть быстрее. Но
вероятнее только, спать ты оправишься с головной болью, будешь
просыпаться ночью чаще, а сниться тебе будут кошмары.
Что же остается нам в итоге?
Не так уж и мало. Любые зеленые овощи в самых неограниченных
количествах, салаты и прочие зеленые листы, как-то руккола, капуста
во всех ее проявлениях, несладкие фрукты, бобовые, соевые продукты,
например, тофу, грибы. Ну и нежирный кефир и несладкий йогурт. Если
макать в них, например, стебель сельдерея, изысканно и вкусно.
В общем, получается, что без «белого списка» нам тоже не
обойтись.
Наедаться нельзя голодать
Судите сами: с шести вечера до восьми утра ни маковой росинки —
получается, ваш организм не получает пищи около 13 часов. Такие
паузы для него — прямое руководство к действию: он начинает
создавать запасы. А это не что иное, как жировые отложения (фермент
липопротеинлипаза, активность которого повышается при
продолжительных пищевых перерывах, направляет жировые кислоты в
подкожную жировую клетчатку). Более того, голодовка на ночь чревата
бессонницей — в два часа ночи организм может потребовать пополнения
энергетического запаса.
Поэтому никаких крайностей: оптимальный вариант — легкий
ужин за три часа до сна. Овощной салат с обезжиренным творогом,
стакан молока или кусочек сыра с крекером. И всем будет
хорошо.
Если совсем невтерпеж, и хочется что-нибудь забросить в желудок
незадолго до сна — советуем выбирать из продуктов с отрицательной
калорийностью, то есть тех, которые вызывают сжигание большего
числа калорий, чем содержат сами.
Вот самые популярные продукты с отрицательной
калорийностью.
1. Яблоки
Скажем, Келли Осборн съедает на ночь по половинке яблока — считает,
что это помогло ей (в комплексе с диетой, конечно) сбросить лишние
килограммы. Долька правды в этом есть: в одном яблоке с кожурой
содержится около 10% суточной нормы волокон, которые нормализуют
работу желудочно-кишечного тракта, снижают уровень холестерина в
организме и играют не последнюю роль в похудении.
Стоит помнить: повремените с яблочными перекусами, если есть
проблемы с желудком. Эти фрукты могут усилить газообразование.
2. Цитрусовые
В каждой апельсинке-мандаринке (и иже с ними) около 40 калорий. Но
учитывая их небольшие размеры, можно заносить фрукты в списки
низкокалорийных продуктов, разрешенных в вечернее время. Плюс ко
всему в них много клетчатки и витамина С, которые отвечают за
хорошее пищеварение. И от нескольких долек на ночь вреда точно не
будет.
Стоит помнить: острые гастриты и другие заболевания желудка
— в списке противопоказаний.
3. Сельдерей
Около десятка калорий, которые содержатся в корешке сельдерея — это
несерьезно, так что смело едим его, можно и после шести. Варианты —
легкий салат (например, с морковью) либо фреш.
Стоит помнить: да, в сельдерее много полезной для желудка
клетчатки. Но это еще и натуральный диуретик — выводит лишнюю
жидкость и токсины (ночью это явно ни к чему). Также сок сельдерея
нельзя пить при беременности и во время кормления грудью,
варикозном расширении вен и при болезнях желудка.
4. Камбала
Можно вечером позволить себе и немножко животной пищи. Например,
рыбки. В камбале много белков с хорошо сбалансированным
аминокислотным составом, благодаря чему она быстро и хорошо
усваивается организмом. Жира в камбале мало — около 3%. Калорий
тоже по минимуму (83 ккал на 100 г продукта — для морских рыб это
мизер). Зато много витамина А, Е, тиамина, рибофлавина, никотиновой
кислоты, калия, натрия, железа, фосфора и прочих полезностей.
5. Кефир
В кефире много кальция, а этот микроэлемент лучше только
усваивается в темноте, ночью, когда мы спим. И заснуть с ним легче
— это очень мягкое и натуральное успокаивающее средство, которое
можно пить в качестве легкой профилактики бессонницы (расслабляющий
эффект — за счет маленького процента спирта, образованного в
результате брожения). И, главное, кефир — легкоусвояемый продукт,
который благотворно влияет на работу кишечника.
Стоит помнить: не злоупотребляйте кефиром, если у вас
повышенная кислотность желудка.
6. Свекла
Сделайте салатик, заправьте его растительным маслом. Во-первых, это
низкокалорийно. Во-вторых, свекла богата бетаином, отлично
сжигающим жир. И куркумином, который не позволяет жировой клетке
обрастать кровеносными сосудами — а значит, жить. Да, и пектин не
забудьте. Именно он регулирует моторику кишечника, нормализует
кишечную флору, чистит организм от шлаков и токсинов.
Стоит помнить: заболевания почек, острые воспалительные
процессы в желудке — противопоказания к свекле.
7. Банан
Банан нельзя назвать таким уж низкокалорийным — около 90 ккал в 100
граммах. Но одна штука вряд ли повредит фигуре. Бананы даже помогут
уснуть благодаря аминокислоте триптофан, которая производит
серотонин, гормон радости, благотворно влияющий на нервную систему.
В 2009 году ученые австралийского университета Новой Англии
выяснили, что бананы могут помочь в лечении расстройств сна и даже
избавиться от храпа. А коктейль из банана на сон грядущий поможет
справиться с апноэ (это когда человек задыхается во сне).
Стоит помнить: повышен сахар? Тогда от бананов вам лучше
отказаться. А незрелые бананы могут усилить
газообразование.
Можно, но осторожно:
— отварную куриную грудку;
— хлебцы;
— небольшую тарелку овсяной каши (лучше на воде);
— одну печеную картофелину;
— горсть сухофруктов.
Также есть и продукты, которые способствуют хорошему сну —
продукты, богатые триптофаном. Все слышали о магической способности
теплого молока подарить нам ночь сладких грез. А знаешь, почему это
правда? Молочные продукты содержат триптофан. Кроме этого триптофан
содержится в мясе птицы, бананах, овсе и меде.
А вообще приступ голода может утолить и чашка зеленого чая с
молоком. Главное, когда приступ «жора» подавить уже удалось, быстро
и прямиком отправляться в постель.
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