Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в пресслужбах городских советов.

"В декабре стоимость тепла уменьшается на 30% для населения, а также общественных и религиозных организаций, которые функционируют в городе. В последующие месяцы цифры в платежках также будут пересматривать", - отметили в горсовете Днепра.

Распоряжение о снижении на 20% тарифов теплогенерирующих предприятий подписал и Криворожский городской голова.

«Вчера, 27 декабря, соответствующее распоряжение городского головы Юрия Вилкула было направлено всем теплогенерирующим предприятиям города. Предусмотрено снизить тарифы на максимально возможный сейчас для криворожских теплогенерирующих предприятий уровень - на 20%», - сказал заместитель городского головы Александр Катриченко.

По его словам, Кривой Рог - первый город в Днепропетровской области, который принял решение по пересмотру тарифов.

Как сообщалось, 26 декабря Кабинет министров обнародовал постановление, которое позволяет теплопоставщикам перечислять платежки в случае снижения цены на газ по сравнению с уже заложенной в тарифе. По словам Премьер-министра Алексея Гончарука, решение правительства позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

В Харькове тарифы на тепло снизятся на 23%, в Одессе — на 20%, в Павлограде — на 16%. Киевляне в январе получат платежки с примерно на 23% меньше счетами на оплату за тепло.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира