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На конференции правящей партии Германии Кличко призвал к дальнейшей поддержке Украины
05.01.2018 17:01
Мэр Киева Виталий Кличко выступил на ежегодной конференции партии "Христианско-социальный союз Германии" в в баварском городе Зеоне и заявил, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке западных партнеров. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Виталий Кличко: Речь шла о поддержке Украины – финансовой и политической Фото: kyivcity.gov.ua "Как Украина заинтересована в поддержке сильных и успешных партнеров и соседей, так и Европа сегодня заинтересована в стабильной и сильной Украине", – заявил Кличко.В конференции приняли участие глава партии, премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, а также председатель группы ХСС в Бундестаге Александр Добриндт. Дискуссия одной из панелей была посвящена экономической ситуации и вызовам, которым сегодня противостоит Украина, отмечает пресс-служба КГГА. В том числе речь шла о неотложности эффективной борьбы с коррупцией, которая мешает развитию страны."Немцев сегодня очень интересует, как в дальнейшем будет развиваться Украина, урегулирование ситуации на востоке нашего государства, звучало и много вопросов по борьбе с коррупцией. Речь шла о поддержке Украины – финансовой и политической. Это сегодня очень важно для нашей страны", – сказал мэр Киева в комментарии журналистам.Христианско-социальный союз – политическая партия, которая входит в блок с Христианско-демократической партией Германии (ХДС-ХСС), и имеет с ней объединенную фракцию в Бундестаге. ХСС является правящей партией земли Бавария.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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