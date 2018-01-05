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На конференции правящей партии Германии Кличко призвал к дальнейшей поддержке Украины
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05.01.2018 17:01
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Мэр Киева Виталий Кличко выступил на ежегодной конференции партии
"Христианско-социальный союз Германии" в в баварском городе Зеоне и
заявил, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке западных
партнеров. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виталий Кличко: Речь шла о поддержке Украины – финансовой
и политической Фото: kyivcity.gov.ua "Как Украина заинтересована в
поддержке сильных и успешных партнеров и соседей, так и Европа
сегодня заинтересована в стабильной и сильной Украине", –
заявил Кличко.В конференции приняли участие глава партии,
премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, а также председатель группы
ХСС в Бундестаге Александр Добриндт. Дискуссия одной из панелей
была посвящена экономической ситуации и вызовам, которым сегодня
противостоит Украина, отмечает пресс-служба КГГА. В том числе речь
шла о неотложности эффективной борьбы с коррупцией, которая мешает
развитию страны."Немцев сегодня очень интересует, как в дальнейшем
будет развиваться Украина, урегулирование ситуации на востоке
нашего государства, звучало и много вопросов по борьбе с
коррупцией. Речь шла о поддержке Украины – финансовой и
политической. Это сегодня очень важно для нашей страны", –
сказал мэр Киева в комментарии журналистам.Христианско-социальный
союз – политическая партия, которая входит в блок с
Христианско-демократической партией Германии (ХДС-ХСС), и имеет с
ней объединенную фракцию в Бундестаге. ХСС является правящей
партией земли Бавария.
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