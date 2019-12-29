Активисты, которые накануне вечером блокировали Лукьяновское СИЗО, чтобы не допустить вывоза оттуда трех экс-беркутовцев, продолжают дежурить на месте. Об этом по состоянию на 7 утра воскресенья, 29 декабря, сообщает Укринформ .

Отмечается, что людей стало меньше, но они продолжают перекрывать все выезды из СИЗО.

"По состоянию на 7 утра под Лукьяновским СИЗО - людей стало меньше, разделились на небольшие группы и дежурят возле всех возможных выездов из СИЗО", - говорится в сообщении.

Люди мониторят все возможные выезды из здания СИЗО, время от времени группами перемещаясь между подъездами к пенитенциарному учреждению.

Накануне вечером участники акции заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков. Они разошлись на 9 точек - 9 выездов из изолятора.

Но источники сообщают, что "беркутят" уже давно нет в СИЗО, да и Нацгвардия еще ночью перестала охранять протестующих под изолятором.

О том, что пять обвиняемых по делу о расстрелах на Майдане могут пойти на обмен, стало известно в конце декабря. После того, как сорвалась встреча Минской контактной группы.

Украина не хотела их отдавать, понимая, какой ажиотаж в майдановской среде это вызовет.

Однако еще в Париже договорились менять всех установленных на всех установленных. То есть вообще всех, обвиняемых по политическим статьям - что в Киеве, что в Донецке. Плюс те, кто был взят в плен в ходе боевых действий.

Допустить срыв обмена Зеленский не мог - он обязался его провести перед европейцами. При этом перспективы быстро осудить беркутовцев - и уже потом их менять - не было. Слишком запутанным, а иногда и просто притянутым за уши был этот процесс. И мог продлиться еще несколько лет с риском полного развала этого дела.

Теперь его придется или закрывать, или начинать с чистого листа - по сути просто имитируя расследование.

Сегодня Путин победил нас. Победил чисто и профессионально. Об этом заявил политический аналитик Михаил Чаплыга.

"Почему? Поясню на пальцах. Когда меня спрашивали, ну что стоит Путину поднять трубку и отпустить наших пленных? Я отвечал - ВСЕ! Тогда он публично признает, что никакой правовой системы и судебной системы в стране нет... Т.е. это будет означать скорый и неизбежный крах государства... Путин даже наших моряков... не менял! Им просто суд в ПРАВОВОМ поле РФ изменил меру пресечения, и они под личные обязательства чиновников Украины покинули РФ. Под обязательство являться на суд. А если не явятся - станут два раза преступниками с точки зрения РФ. Вам просто об этом не сказала наша пропаганда. Поздравляю! Зеленский сегодня сделал то, во что его толкали все внешние игроки, стремящиеся к смерти и разделу Украины... Он сделал то, чего нельзя делать... Он показал, что по звонку можно нагнуть генпрокурора, а генпрокурор может нагнуть прокуроров.... процессуально независимых... Что по звонку можно нагнуть суд... До сраки теперь байки о реформах... судебных и прокурорских. Это крах государства... И уже не важно кто и кого там обменяет. Все уже свершилось. Дальше нет смысла лицемерить. У нас нет ни суда ни прокуратуры... У нас есть правитель, феодализм и нет государства. Сегодня Путин победил нас (((( Победил чисто и профессионально. Сперва по газу... отказались от претензий... Потом по обмену - по сути признали, что события на майдане есть причина конфликта, а потом расписались в отсутствии суда и прокуратуры." - Заявил Михаил Чаплыга.

Украина при администрации президента Владимира Зеленского занимает более уверенную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью изданию "Зеркало недели" заявил глава посольства США в Украине Уильям Тейлор.

"Четыре телефонных разговора (с Путиным - Ред.), личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают чувство, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко", - считает Тейлор.

Своей реакцией на высказывание американского дипломата поделился и глава Офиса Президента Андрей Богдан: "Интересно, а что сейчас похоботики плакать будут?" - написал Богдан.

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