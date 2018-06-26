Венгрия единственная из стран ЕС проголосовала против финпомощи Украине. Об этом сообщает

Добавим, что первый платеж в рамках предоставления Украине макрофинансовой помощи от Европейского Союза должен быть в конце этого года, второй - весной 2019 года.



Напомним, 26 июня Совет Европейского союза одобрил предоставление Украине одного миллиарда евро макрофинансовой помощи.

Ранее Европарламент также утвердил макрофинансовую помощ Украине объемом 1 млрд евро, которая предназначена для покрытия дефицита внешнего финансирования в 2018-2019 годах.

Как отметили в Европарламенте, для выплаты двух траншей в течение 2,5 лет Украина должна выполнить определенные условия.

В частности, Европарламент настаивает на том, что Украина должна принять "жесткие антикоррупционные меры, включая создание Антикоррупционного суда до начала выплат".

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