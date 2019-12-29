Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В Украине, кроме большинства восточных областей и Приазовья, ночью умеренный (на Прикарпатье значительный) снег, днем небольшой снег, на Одесщине, Николаевщине, Кировоградщине и Днепропетровщине с дождем, кое-где налипание мокрого снега. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла, днем в южной части, Донецкой, Днепропетровской областях 1-5° тепла; на высокогорье Карпат на протяжении суток 7-11° мороза", - говорится в сообщении.

В Киеве и области ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. В столице температура в течение суток 0-2° мороза, на Киевщине от 3° мороза до 2° тепла.

30-31 декабря синоптики осадков не прогнозируют, лишь днем 31 декабря в Украине, кроме южной части, кое-где небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер 30 декабря переменных направлений, 3-8 м/с, 31 декабря западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме юга, кое-где порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Карпатах ночью 30 декабря и днем 31 декабря кое-где небольшой снег, в остальное время без осадков; температура ночью 7-12°, днем 3-8° мороза.

На Киевщине 30-31 декабря без осадков, лишь днем 31 декабря кое-где небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер 30 декабря переменных направлений, 3-8 м/с; 31 декабря западный, 7-12 м/с, днем кое-где порывы 15-18 м/сек. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Согласно прогнозу, 1 января небольшой мокрый снег, в Крыму с дождем, 2 января без существенных осадков. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, 1 января в Крыму до 5° тепла; днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем юге страны 2-7° тепла.

В столичном регионе 1 января небольшой мокрый снег, 2 января без существенных осадков. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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