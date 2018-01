В ОАЭ построили самый высокий в мире отель, - ФОТО The Gevora hotel только на 1 метр выше предыдущего рекордсмена - гостиницы JW Marriott Marquis В Объединенных Арабских Эмиратах построили самый высокий в мире отель. Высота нового 75-этажного дома - 356 метров. Фото: instagram.com/gevorahotel The Gevora hotel только на 1 метр выше предыдущего рекордсмена - гостиницы JW Marriott Marquis, которая также расположен в Дубае, пишет NEWSru.com . Отель The Gevora расположился на улице Шейх Заед, популярной между туристов благодаря соседству с множеством торговых центров. Фотографии, размещенные на странице отеля в Instagram, показали внутреннее убранство роскошного отеля. В интерьере много золота, а с крыши открывается потрясающий вид на город. Фото: instagram.com/gevorahotel Гостей планируют размещать в 528 номерах, расположенных на 75 этажах башни. Также в The Gevora Hotel есть бассейн, джакузи и спа-салон, четыре ресторана с восточной и средиземноморской кухней. Самый высокий в мире отель обещают открыть уже в ближайшие три месяца. Напомним, что самое высокое здание в мире также находится в Дубае. Открытый в 2010 году небоскреб Burj Khalifa имеет в высоту 828 метра. Но уже в 2016 году власти ОАЭ заявили, что в Дубае началось строительство еще одного небоскреба, который станет на 100 метров выше нынешнего чемпиона. Планируется, что до окончания строительства в 2020 году башня The Tower достигнет 928 метров в высоту. Напомним, Объединенные Арабские Эмираты планируют построить город, в котором можно будет сымитировать условия жизни на Марсе , насколько это вероятно на Земле. В Арабских Эмиратах создали правила дорожного движения для беспилотных авто

Дубаи построит эко-город в пустыне в форме цветка

В Дубае загорелся элитный отель-небоскреб: огнем охвачены десятки этажей, - ВИДЕО Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки отель gevora мире дубае метров Теги: бизнес & финансы