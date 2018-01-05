Иван Ляса. Один из пленных освобожденных на Новый год — вчера навещал его, поблагодарил от имени редакции «Цензор.Нет». Иван попал в плен почти три года назад. Сейчас — нейрохирургия Киевского военного госпиталя, осколки в голове, предстоит операция. Ему сейчас 26 лет.

17 января 2015-го танковая рота 2-го отдельного батальона 1-й танковой бригады прибыла в район Донецкого аэропорта, а 18-го утром их направили в атаку. Цель — занять поселок Спартак и обеспечить подрыв саперами Путиловского моста. Ряд экипажей, которые находились под аэропортом выполнять задачу отказались, а эти ребята, которые находились на фронте меньше суток, не имели никакого боевого опыта и не знали местность, понимая весь риск, тем не менее, пошли в бой без колебаний, потому что хотели облегчить судьба товарищей, окруженных в новом терминале аэропорта. За час до атаки танкистам сказали, что они подчиняются десантникам 1-го батальона 95-й бригады, показали карту из Гугла куда надо ехать. Из десяти танков роты в атаку направили только четыре.

Иван был наводчиком танка. Но в бою его экипаж не успел произвести ни одного выстрела из пушки. Десантники остановились перед Спартаком и дальше не пошли. Танкисты шли впереди компактной группой, и продолжили выполнять задачу самостоятельно. Связь, которую дали перед атакой для взаимодействия вышла из строя из-за помех.

Танки проехали Спартак, что было неожиданно для противника, и только несколько выстрелов из гранатометов ударили по нашим машинам. Но они вышли к мосту. Командир танка 59-летний старшина Анатолий Скрицкий обнаружил под Путиловским мостом три танка, БТР и бензовоз противника. Танк Скрицкого уничтожил всю эту технику, началась детонация боекомплекта, взрыв склада боеприпасов под мостов, и в результате без всяких саперов мост рухнул.

Танк Ивана Лясы в этот момент подошел к мосту, и наблюдал эту картину. Задача была выполнена. Танк Скрицкого получил попадание, и три оставшихся наших машины повернули назад. Без пехоты там было не удержаться.

Во время отхода танк Лясы был подбит из гранатомета на одной из улиц Спартака. Вражеская пехота расстреляла танк из-за забора. Подобрать своих другие танки не смогли. Экипаж укрылся в пристройке во дворе ближайшего дома. Бой закончился, враг начал зачистку. Иван решил осмотреться как выходить из пристройки, высунул голову — рядом уже был наемник, выстрел… Иван получил тяжелое ранения в голову. Осколки этой пули до сих пор не извлечены. У них не было ни одного шанса спастись из наполненного наемниками Спартака. Они честно выполнили свой долг, и плен был в той ситуации единственным вариантом для экипажа с тяжелораненым, истекающим кровью.

В плену Иван пережил пытки, зверские побои. Предложение застрелить двоих товарищей и уйти к своим… «Коли вони чули, що ми приймали судьба у бою в Спартаку на мосту, то усі одразу шаленіли». Ивану предстоит лечение.

Иван мало успел увидеть на войне — только один внезапный бой прямо с колес, в котором он так и не успел применить все свои навыки. Но у этого Воина сохраняется сила духа. Несмотря на перенесенные страдания и немало горя, которое свалилось на его семью за время плена, Иван вместе с врачами военного госпиталя мужественно и четко борется с проблемами, и глядя на него, нет сомнений, что он сможет все преодолеть.

Более только Иван переживает за своего боевого товарища из его экипажа Богдана Пантюшенко, который остается в плену.

Их экипаж не стрелял в том бою, но Пантюшенко взяли в плен с козацким чубом, в плену он ведет себя также очень достойно и российские спецслужбы считают, что Богдан — очень опасный человек, следовательно в который раз РФ нарушила свои обязательства в рамках Минских соглашений и не освободила всех украинских пленных, сорвала обмен «всех на всех».

Дай Бог поскорей вернуться всем нашим воинам. В Киевском госпитале лечится немало освобожденных перед Новым годом наших воинов, если у кого есть возможность — зайдите, между них есть такие достойные парни как Иван, которые много пережили и которые нуждаются во внимании ( не утешении, а внимании).

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира