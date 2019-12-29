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В Луцке мужчина устроил стрельбу в отделении почтовой связи
29.12.2019 09:53
В Луцке мужчина устроил стрельбу в частном отделении почтовой связи, есть травмированные Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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