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Байден отказался давать показания по делу об импичменте Трампа
29.12.2019 10:03

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет давать показаний в Сенате Конгресса по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

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По словам Байдена, его согласие на возможную повестку от Сената дала бы Трампу возможность отвлечь внимание людей от импичмента.

«Он всегда пытался переключить внимание со своей персоны», – сказал прежний вице-президент.

Напомним, 18 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила статьи по импичменту президента по двум пунктам: злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса США.

Сенат намерен начать слушания по импичменту в январе 2020 года.

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