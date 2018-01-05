|Вражаючі зміни! Павло Воля шокував шанувальників поголеною головою (ФОТО)
|05.01.2018 17:06
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Так, у своєму Інстаграмі днями Павло Воля, відомий шоумен та ведучий, опублікував світлину, на якій позує з повністю поголеною головою на чорному тлі, що лише підкреслює блискучу лисину.
"Відзначав і захопився", "Дружина стригла і захопилася", "Ранок після свят", - підписав хештегами Павло фото, а шанувальники замислились: невже поголився, чи просто одягнув перуку?
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