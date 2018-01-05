В центре Луцке из рождественского вертепа, расположенного у главной елки, компания украла дрова, пишет местное издание "Волинь24" .

По полученным данным, случай произошел на проспекте Свободы - члены общественного формирования "Самооборона" заметили, как двое парней и девушка что-то кладут в пакеты из рождественского вертепа в центре города. Позже выяснилось, что это были дрова, которые были элементом инсталляции. Молодых людей задержали в тот момент, когда они прятали поленья в свой автомобиль.

Пока сотрудники патрульной полиции приехали на вызов, один из парней успел выбросить дрова.

Стоит отметить, что правоохранители не увидели правонарушения в действиях молодых людей - они проверили документы задержанных и отпустили их.

Как сообщал svodka.net, в Днепре сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который пытался украсть из супермаркета продукты . Во время проверки выяснилось, что он имеет удостоверение депутата одного из районных советов города.

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