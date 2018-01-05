Сегодня, 5 января, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вверх.

Сегодня фьючерсный договор за февраль торгуется на отметке 1,327.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за март составила 1,329.8 $/унция, информирует еizvestia.com.

svodka.net/wp-content/uploads/2017/09/26eb02b1-82fe-4253-b3d4-edae7b25d4b5-2774-000002f456a495c4-1.jpeg" title="Фьючерсы на золото подскочили" alt="Фьючерсы на золото подскочили" width="460" height="315"size-full wp-image-4639852" />

НБУ поднял цену на желтый металл. Курс равен 368235.70 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 183.90 грн. Напомним, что вчера за грамм золота нужно было заплатить 1 179. 07 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Альянс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1480. 00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «3/4» — 1280. 00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что цены на золото в значительной степени зависят от курса доллара. Повышение курса доллара делает золото менее доступным для держателей других валют. Доллар попал под давление после выхода смешанных экономических отчетов в четверг.

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