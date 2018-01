Экс-футболист и дизайнер Дэвид Бекхэм показал снимки своих детей. Бекхэм обнародовал семейные фотографии Фото: davidbeckham / Instagram Посты он разместил на странице в Instagram. Happy new year from US * @brooklynbeckham Публикация от David Beckham (@davidbeckham) Дек 31, 2017 at 11:00 PST Beautiful times * @romeobeckham @cruzbeckham #harperseven Публикация от David Beckham (@davidbeckham) Янв 3, 2018 at 1:57 PST Мать детей – бывшая участница Spice Girls Викторию Бекхэм.Дэвид Бекхэм выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен". Также он играл за сборную Англии. Карьеру футболиста Бекхэм завершил в 2013 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



