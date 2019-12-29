|"ДНР" передала пленных украинской стороне. Источник
|29.12.2019 10:42
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"ДНР" передала пленных украинской стороне. Автозаки только что пересекли линию разграничения. Передаёт
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО должен состояться в "серой зоне" на Донбассе. Об этом сообщила корреспондент "
Также сообщается, что от здания СИЗО в Бахмуте (Донецкая область) отправился автобус с людьми, которые предположительно будут участвовать в обмене с "ЛДНР". По информации журналистов три автобуса уже отправились к месту обмена. В каждом автобусе приблизительно находятся 25 человек.